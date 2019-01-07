На Камчатке ищут альпиниста, сорвавшегося при восхождении на вулкан

43-летний альпинист сорвался в ущелье и пропал при восхождении по склону вулкана на Камчатке.

Как передает «Интерфакс», пропавший альпинист находился в составе самостоятельной группы туристов, которая зарегистрировалась на восхождение по восточному склону Корякского вулкана в Камчатском поисково-спасательном отряде.

Отмечается, что при восхождении альпинисты разделились на две группы по два человека: первая группа благополучно прошла по маршруту, однако двое туристов из второй группы сорвались в ущелье на высоте 3 тысячи метров.

«Одному мужчине удалось зацепиться, зафиксироваться на склоне и выбраться. Самостоятельные поиски 43-летнего сорвавшегося мужчины результатов не дали», — говорится в сообщении правительства Камчатского края.

В настоящее время спасатели ведут поиски пропавшего альпиниста. В поисково-спасательной операции принимают участие 11 человек и четыре единицы техники, однако работа сотрудников МЧС осложняется погодными условиями.

«Поиски осложняются неблагоприятными погодными условиями: сильным ветром и снежными зарядами, поэтому пока задействовать авиацию не представляется возможным, спасатели работают на снегоходах и пешим порядком», — заявляет краевое правительство.