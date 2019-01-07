Двое россиян были на борту затонувшего у берегов Турции грузового судна

Шесть человек погибли в результате потопления грузового судна «Волга-Балт» у берегов Турции в Черном море.

Как передает Anadolu со ссылкой на власти турецкой провинции Самсун, судно «Волга-Балт» ушло на дно в 80 км от берегов Турции в Черном море.

Отмечается, что всего на борту грузового корабля «Волга-Балт», проходившего под панамским флагом, находились 13 человек, девять из которых — украинцы, двое — азербайджанцы и еще двое — россияне.

Спасти с затопленного судна удалось лишь семерых. При этом национальность погибших членов экипажа не уточняется.