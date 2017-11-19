Саакашвили заявил об избиении своего водителя сотрудниками СБУ

Бывший губернатор Одесской области сообщил, что его водителя Владимира госпитализировали после жестокого избиения.

Как написал сам Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook, в ночь на 19 ноября неизвестные встретили его водителя по имени Владимир у дома в Одессе и жестоко избили. Бывший губернатор Одесской области предположил также, что нападавшие могли являться сотрудниками СБУ.

«Сегодня ночью двое неизвестных встретили его возле дома и жестоко избили. Владимир вспоминает, что узнал две припаркованные машины, которые обычно за нами ездят, и он всегда считал их машинами СБУ, а двое нападавших были спортивного вида и явно ждали его у подъезда», — сообщил экс-президент Грузии.

По словам Саакашвили, пострадавший водитель был госпитализирован с сотрясением мозга.