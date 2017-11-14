СК под Псковом проверит убийство прибывших на вызов двоих полицейских

Тела двоих прибывших по вызову на бытовой конфликт полицейских нашли под Псковом с огнестрельными ранениями.

Как сообщает РИА «Новости», в одном из населенных пунктов Псковской области обнаружили тела троих человек с ранами от пуль. Уточняется, что двое погибших оказались сотрудниками полиции, приехавшими на место происшествия для урегулирования бытового конфликта.

По словам представителя пресс-службы регионального управления МВД, сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и следователи.

По факту гибели полицейских проводится служебная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.