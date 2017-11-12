В Японии обнаружен мертвый моряк из России

В порту японского города Имидзу на борту судна из Того было обнаружено тело российского моряка.

Об этом сообщает ТАСС. На пост пожарной охраны, которая в Японии выполняет и функции скорой помощи, поступил звонок с борта корабля. Сообщалось об обнаружении мужчины на борту судна в бессознательном состоянии. Прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть человека. Умершим моряком был гражданин России.

В Генеральном консульстве РФ в Имидзу потвердили эту информацию, отметив, что полицейские совместно с береговой охраной уточняют все обстоятельства смерти россиянина в японском порту.