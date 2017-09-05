Мужчина изрезал безработного отчима ножом на севере Москвы

26-летний мужчина напал с ножом на своего отчима на севере столицы.

По данным агентства «Москва», инцидент произошёл в доме 8 на улице Черняховского в районе Аэропорт САО столицы.

Мужчина поссорился со своим 48-летним безработным отчимом. Во время перебранки подозреваемый набросился на оппонента с ножом.

Пострадавшего доставили в больницу с колото-резаными ранениями поясницы, селезёнки и почки, а также с множественными ранениями груди.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемый задержан.