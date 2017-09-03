Происшествия
Источник: Znak.com
13:35, 03 Сентября 2017 Версия для печати

Мусульмане устроили митинг в Москве в поддержку единоверцев

3 августа несколько сотен мужчин мусульманского вероисповедания устроили несанкционированный митинг в Москве.

Как сообщает Znack.com, мусульмане устроили несанкционированный митинг у посольства Мьянмы, которое находится на Большой Никитской улице в районе Арбат ЦАО Москвы. По данным издания, несколько сотен мусульман митингуют в поддержку своих единоверцев, которые стали объектом преследований в Мьянме.

По словам очевидцев, митингующие скандируют «Аллаху акбар!» и обвиняют правительство Мьянмы в терроризме.

Отмечается, что митинг не был согласован с властями города, организаторы его неизвестны. Полиция взяла развитие ситуации на особый контроль.

Издание добавляет, что сотрудники правоохранительных органов уже просили собравшихся разойтись, однако мусульмане проигнорировали их требование.

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Карпухина Мария

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