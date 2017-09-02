Происшествия
14:55, 02 Сентября 2017 Версия для печати

Пилот спас зрителей от падающего Ан-2 в Подмосковье

Пилоту Ан-2 удалось увезти самолёт в сторону от толпы зрителей на авиашоу в подмосковной Балашихе.

Ранее Sobesednik.ru писал о гибели двух пилотов самолёта Ан-2, рухнувшего во время показательного полёта на площадке аэродрома «Чёрное» (входит в состав АО «Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ») в деревне Федурново под Балашихой. Авиашоу проходило в рамках празднования 70-летия со дня первого полёта Ан-2.

РИА «Новости» сообщает, что за несколько секунд до падения Ан-2 шёл курсом на зрителей. «Не исключено, что что-то случилось во время манёвра. Вероятно, чтобы не упасть на толпу зрителей, пилот уводил самолёт левым креном под 90 градусов, но высоты не хватило. Машина сильно задела законцовкой левого крыла взлётно-посадочную полосу», — рассказал агентству оператор программы Flight TV Игнат Соловей, находившийся на аэродроме.

В результате авиакатастрофы погибли пилоты Дмитрий Сухорев и Борис Тылевич. После трагедия полёты на аэродроме были прекращены, сообщил агентству ТАСС руководитель информационно-аналитического отдела «Общество друзей воздушного флота» Валерий Смирнов.

По предварительным данным, Ан-2 упал из-за технических неполадок или ошибки пилота.

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Ушаков Олег

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