Происшествия
Источник: ТАСС
13:06, 01 Сентября 2017 Версия для печати

Таксист сбил сотрудника ГИБДД и провез его на капоте у Внуково

Рядом со столичным аэропортом Внуково таксист нарушил правила дорожного движения и сбил сотрудника ГИБДД.

В пятницу, 1 сентября, в Сети появилось видео, на котором видно, как водитель такси желтого цвета нарушает правила дорожного движения и сбивает инспектора ГИБДД, который пытался его остановить. Мужчина падает на капот автомобиля и таксист провозит его несколько метров. Запись сделана у аэропорта Внуково.

Как сообщает ТАСС, полиция проводит проверку по факту появления ролика. «Полицейские приступили к изучению видео, и после его проверки будет принято соответствующее решение», — сказал источник агентства.

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