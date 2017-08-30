Происшествия
Источник: Агентство "Москва"
10:27, 30 Августа 2017 Версия для печати

Мумию пациента психдиспансера нашли в квартире в Москве

На западе столицы нашли тело 54-летнего мужчины, которое два месяца пролежало в квартире.

Как передаёт агентство «Москва», труп обнаружили в доме 21 на Университетском проспекте в районе Раменки ЗАО.

В полицию обратилась 70-летняя женщина, которая сообщила, что её племянник не выходит на связь с апреля нынешнего года. По её словам, мужчина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

Прибыв на место, полицейские нашли «мумифицированное, частично скелетированное тело». По данным полиции, мужчина скончался примерно два месяца назад.

Следователи выясняют все подробности произошедшего.

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Ушаков Олег

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