Жителя Ставрополя контузило после поездки в багажнике

17-летнего жителя Ставрополя доставили в реанимацию после падения из багажника автомобиля.

Агентство Nation News сообщает, что инцидент произошёл около 23:00 в воскресенье, 27 августа, на Советской улице.

17-летний парень забрался в багажник автомобиля ВАЗ-21074, чтобы покататься. Во время движения он выпал на дорогу. 19-летний молодой человек, который сидел за рулём легковушки, скрылся с места происшествия, не попытавшись помочь пострадавшему.

Молодого человека доставили в реанимацию с контузией головного мозга и переломом черепа.