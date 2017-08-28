Происшествия
Источник: Nation News
12:42, 28 Августа 2017 Версия для печати

Жителя Ставрополя контузило после поездки в багажнике

17-летнего жителя Ставрополя доставили в реанимацию после падения из багажника автомобиля.

Агентство Nation News сообщает, что инцидент произошёл около 23:00 в воскресенье, 27 августа, на Советской улице.

17-летний парень забрался в багажник автомобиля ВАЗ-21074, чтобы покататься. Во время движения он выпал на дорогу. 19-летний молодой человек, который сидел за рулём легковушки, скрылся с места происшествия, не попытавшись помочь пострадавшему.

Молодого человека доставили в реанимацию с контузией головного мозга и переломом черепа.

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Ушаков Олег

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