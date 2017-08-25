Происшествия
07:34, 25 Августа 2017 Версия для печати

Сотни человек бросили на поиски детей, собиравших шишки в Туве

Вертолёт Ми-8 и 220 спасателей задействуют для поиска пятерых детей, пропавших в тайге.

РИА «Новости» со ссылкой на МЧС Тувы сообщает, что в Тандинском районе пятеро детей в возрасте от 10 до 14 лет ушли в лес за кедровыми шишками и не вернулись.

«Известно, что в лес они отправились самовольно, поэтому в каком направлении они пошли и на каком удалении от населённого пункта могут находиться, информации нет», — рассказали в МЧС.

В поисках пропавших детей участвуют 80 человек. В тайге работают кинологи и пять беспилотных летательных аппаратов.

В ближайшее время поисковый отряд увеличится до 220 человек, среди которых будут профессиональные спасатели МЧС РФ из Кызыла, Абакана и Красноярска.

Кроме того, из Красноярска в Туву вылетел вертолёт Ми-8 со спасателями и поисковыми собаками на борту.

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Ушаков Олег

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