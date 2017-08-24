В Москве женщина убила избивавшего ее мужа тремя ударами

СКР завел уголовное дело на 43-летнюю жительницу Москвы, подозреваемую в убийстве мужа.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СКР по столице Юлию Иванову, следователи предъявили 43-летней жительнице Москвы обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть мужа.

Трагедия, по данным следствия, произошла 20 августа в одном из домов на Коровинском шоссе САО Москвы. Женщина во время ссоры с пьяным мужем трижды ударила его колюще-режущим предметом. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Отмечается, что подозреваемая признала вину и рассказала следствию, что муж ее систематически ее избивал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.