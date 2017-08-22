Происшествия
Источник: РИА "Новости"
15:08, 22 Августа 2017 Версия для печати

Альпинист из Москвы скончался на Эльбрусе на высоте 4 тысячи метров

Во вторник, 22 августа, 55-летний альпинист из Москвы, в одиночку совершавший восхождение, скончался на Эльбрусе.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемира Берова, трагедия произошла утром во вторник.

«В 11:58 вторника поступило сообщение, что на Эльбрусе на высоте 4,1 тысячи метров в районе скал Пастухова альпинисту стало плохо и он попросил о помощи»,— сказал Беров.

По его словам, на помощь к альпинисту вышли четыре спасателя, однако мужчина скончался до их прихода. «К сожалению, альпинист, 55-летний житель Москвы, скончался до того, как спасатели дошли до него», — отметил руководитель пресс-службы.

Он добавил, что сейчас тело погибшего спускают вниз для того, чтобы передать правоохранительным органам.

Уточняется, что альпинист не был зарегистрирован в спасательной службе.

читайте также:
Туристку на перевале Дятлова искали из-за неправильного плана
В поисково-спасательном отряде рассказали подробности инцидента с пропавшей туристкой на перевале Дятлова на Урале »

читайте также:Перевал Дятлова
Гид: Перевал Дятлова губит, главным образом, новичков
Sobesednik.ru выяснил у экспертов, чем и для кого опасен сегодня легендарный «перевал Дятлова», где опять гибнут люди »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Loading...

Новое на сайте

Как научить ребенка заботиться и сопереживать
07:08, 25 Августа 2017
Sobesednik.ru собрал советы психологов о том, как привить детям доброту и заботу о близких
»
"Балбес" Чапа радует Машу Распутину больше концертов и записей
06:07, 25 Августа 2017
Певица Маша Распутина, уставшая от светской жизни, теперь много времени проводит на природе, узнал Sobesednik.ru
»
Евгений Ясин: Не о долларе надо думать, а об инфляции
00:02, 25 Августа 2017
Колумнист Sobesednik.ru Евгений Ясин критикует увлеченность Минэкономразвития дедолларизацией российской экономики
»