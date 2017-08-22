Альпинист из Москвы скончался на Эльбрусе на высоте 4 тысячи метров

Во вторник, 22 августа, 55-летний альпинист из Москвы, в одиночку совершавший восхождение, скончался на Эльбрусе.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемира Берова, трагедия произошла утром во вторник.

«В 11:58 вторника поступило сообщение, что на Эльбрусе на высоте 4,1 тысячи метров в районе скал Пастухова альпинисту стало плохо и он попросил о помощи»,— сказал Беров.

По его словам, на помощь к альпинисту вышли четыре спасателя, однако мужчина скончался до их прихода. «К сожалению, альпинист, 55-летний житель Москвы, скончался до того, как спасатели дошли до него», — отметил руководитель пресс-службы.

Он добавил, что сейчас тело погибшего спускают вниз для того, чтобы передать правоохранительным органам.

Уточняется, что альпинист не был зарегистрирован в спасательной службе.