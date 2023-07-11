Футбол без пива – деньги на ветер

На наши арены возвращаются... нет, пока не международные игры с мировыми звездами футбола, но тоже кое-что – пенные напитки! Мнения на этот счет, как узнал «Собеседник», разделились.

за

– Во всем мире пиво – это официальный напиток футбола, – поддерживает инициативу президент футбольного клуба «Урал» (Екатеринбург) Григорий Иванов. – И во время запрета его продажи на стадионах никто из болельщиков от него не отказывался: просто пили еще до похода на матч, да так про запас, чтобы на всю игру градуса хватило, что многие потом не могли дойти до трибун, оставаясь валяться в траве около. А теперь будут пить культурно! Лучше стакан внутри арены, чем баклуша – снаружи.

против

– Да не умеют наши культурно пить, беспорядков все равно не избежать, – не соглашается знаменитый футбольный болельщик, старейшина фан-движения «Спартака» Амир «Профессор» Хуслютдинов. – Подвыпивших будут ловить после игр – тут к гадалке не ходи – задерживать и арестовывать, что породит еще большую коррупцию среди полиции и силовиков. Но самое страшное: выпив, можно не вовремя отойти в туалет – и пропустить гол.