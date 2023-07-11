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Гадание на «Архстоянии»

«Архстояние» – самый крупный фестиваль ландшафтных объектов в России. На три дня арт-парк Никола-Ленивец превращается в палаточный лагерь с фудкортами, шумными вечеринками и огненными шоу

Фото: 2023.stoyanie.ru

Темой нынешнего феста стала игра в гадание. В программе – спектакли-бродилки, поэтические перформансы, концерты, ритуальные шествия, лекции и мастер-классы. Художники, перформеры и музыканты предлагают зрителям отпустить свои страхи и тревоги по поводу неопределенного завтра. В ситуации тотальной дезориентации, когда нет точек опоры и невозможно строить планы, важно уметь «пересобираться и быть в моменте».

Хедлайнерами фестиваля в этом году стали архитектор Алексей Козырь и художница Ирина Корина. Первый представит «Капсулу предсказаний» – гигантский контейнер со множеством ячеек внутри, которые заполнят личными посланиями от гостей фестиваля. Капсулу с записками в будущее откроют только в 2050 году. Ирина Корина и Илья Вознесенский презентуют арт-объект «Павильон заблуждений» – лабиринт из натянутых принтованных тканей, живых деревьев и специально сшитых палаток.

Фото: соцсети
«Архстояние-2022»

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