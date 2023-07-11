Стрелков отстрелялся

С начала спецоперации экс-министр обороны ДНР критиковал власть с ультрапатриотических позиций и делал это так жестко, что любого другого медийного персонажа давно бы уже упрятали за решетку. Полковнику ФСБ в отставке грозит до пяти лет лишения свободы.

«Сегодня, примерно в 11:30 к нам приехали представители следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении», – первой сообщила в телеграме жена Стрелкова Мирослава Регинская.

Позже задержание подтвердил адвокат главного пропагандиста Новороссии Александр Молохов. Дело против Стрелкова заведено за две публикации в его телеграм-канале: первый пост касался возможной потери Крыма, второй – невыплаты довольствия военным. На политика несколько раз писали доносы, в том числе недавно в Генпрокуратуру поступило заявление от бывшего ярославского депутата и хирурга ЧВК «Вагнер» Дмитрия Петровского. Стрелков хорошо известен своим конфликтом с Евгением Пригожиным.

Арест бывшего министра обороны ДНР произошел в день, когда должно было состояться очередное собрание основанного им «Клуба рассерженных патриотов». Ранее протокол о дискредитации армии составили на еще одного участника КРП – экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова, отсидевшего за попытку покушения на Анатолия Чубайса. А во время избрания меры пресечения Стрелкову в Мещанском суде задержали «народного губернатора» ДНР Павла Губарева.

Одновременно появились сообщения о разоружении сотрудниками ФСБ добровольческого отряда «Вихрь» в Херсонской области. Воинское подразделение пользуется покровительством владельца монархического телеканала «Царьград» Константина Малофеева, который также находится в хороших отношениях со Стрелковым.