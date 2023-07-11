Президент России впервые с 2014 года посетил Мурманскую область. Поездка разительно отличалась от предыдущего визита в Дагестан, где Владимир Путин много общался с народом. «Собеседник» узнал подробности посещения столицы российской Арктики, о которых не рассказали по ТВ.

Поездка готовилась в обстановке секретности – еще утром 20 июля, в день визита, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин отправится в один из регионов, но не сказал «по понятным причинам», куда. Мурманчане, правда, знали, что к ним.

– Президента ждали с утра, но он прибыл намного позже, около шести вечера. Визит был краткий, в районе десяти Путин уже улетел. Работал с ним его кремлёвский пул, местных журналистов не пускали, – рассказал главный редактор издания «Арктический обозреватель» Вячеслав Городецкий. – Накануне в городе большегрузами и бетонными блоками огородили две улицы, по которым следовал кортеж. Мэр даже издал постановление, что сделано это якобы для «уборки». В Центре управления регионом, где проходила видео-конференц-связь по развитию арктических городов, сотрудников на два дня отправили на дистанционку. Интернет не глушили, хотя в Белокаменке, где проходили основные мероприятия в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений, связи в это время не было. Перед встречей с Путиным, насколько мне известно, и Андрей Чибис (губернатор Мурманской области – Авт.), и Александр Гуцан (полпред президента РФ в СЗФО – Авт.), и все, кто с ним встречался, отсидели 10 дней на карантине.

Кстати, по поводу карантина чиновников в местных телеграм-каналах шутили, будто в Мурманск приехал настоящий Путин, а не двойник. В Дагестане, как известно, президент много общался с людьми, целовался с девушками на площади и ходил в мечети. Явно на карантин всех нельзя было посадить. Или, может, на президента просто подействовал суровый арктический климат, не предрасполагающий к теплым встречам, а настраивающий на деловой лад.