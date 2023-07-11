Многодетные отцы важнее в бою, чем в мирной жизни
Пятеро детей не стали препятствие для отправки в окопы Вячеслава Демьянова из Татарстана
Ирина Демьянова из Татарстана ждет с СВО своего мужа и отца их пятерых несовершеннолетних детей. Вячеслава мобилизовали в армию, несмотря на то, что мужчина – основной кормилец многодетной семьи. Просили, жаловались, апеллировали к закону, но... Такие парни, как Слава, важней в бою, чем в мирной жизни?
Ирина и Вячеслав познакомились в социальной сети. Их тянуло друг к другу, и жили они, как оказалось, рядышком – оба в старинном городе Республики Татарстан Елабуге, просто в разных районах. После первых же свиданий поняли, что они родственные души, и решили пожениться. У обоих это был не первый брак. У Ирины от первого мужа остались трое детей, один из которых нездоров (психическое расстройство). У Вячеслава брак распался из-за неверности жены, есть на содержании ребенок.
Ирина – секретарь в музыкальной школе. Много там не заработаешь, было очень трудно одной тянуть хозяйство, поднимать взрослеющих мальчишек, которым необходимы были и средства, и пример мужского поведения. Бывший и не думал помогать, просто забыл о них, а Вячеслав стал спасением.
Когда Ирину спрашивают, каким же волшебным средством приворожила парня, что тот взял ее замуж с тремя детьми, она не задумываясь отвечает: просто он человек такой – очень ответственный и хороший!
В семье родился еще один малыш – обожаемая дочка, и жили все дружно и счастливо. Детям 9, 10, 12, 14 и 4 года – все подружились и, на удивление, почти не ссорились. Родители Вячеслава удивлялись: вроде и не хотел их сынок никогда много детей, а вот смотри, как у него многодетным папой быть хорошо получается!
Оставили без кормильца
В сентябре 2022 года все мирные планы нарушила повестка. По образованию 35-летний Вячеслав Демьянов – медик, окончил в 2010 году медучилище, отслужил срочную службу в армии санинструктором в звании младшего сержанта. И его мобилизовали. Вот только на кого оставить пятерых ребятишек? Жена с такой оравой вряд ли справится. Но представителей государства подобные сантименты совершенно не интересовали.
– Я очень боюсь за него, – говорит Ирина. – Муж рассказывал, что снаряды падают прямо рядом с его блиндажом, он ведь находится вместе со всеми солдатами.
Освобождать от мобилизации Вячеслава отказались сразу потому, что он не является всем детям в семье биологическим отцом. Даже несмотря на то, что всех воспитывал, содержал и все дети находятся на его иждивении. Не помогло и то, что жена принесла в военкомат справку о том, что муж официально усыновил ее детей от первого брака.
Ирина писала в прокуратуру, подавала жалобу на «Госуслугах» – безрезультатно. Призывная комиссия Татарстана отказалась писать ходатайство на увольнение. Ирина была поражена объяснениям военкомата и даже записала разговор на диктофон. «Мы ничего не можем, – сказали в военкомате. – Принимает решение призывная комиссия субъекта, то есть Республики Татарстан. В самом начале, когда студенты были или случаи призыва с тремя детьми, мы отправляли ходатайства, но вызвал прокурор и сказал: «Вы что там творите – хотите, чтобы вас посадили?» – говорится в записанном диалоге.
Женщина ничего не может понять: где же правда? Она ссылается на закон, по которому отсрочка от мобилизации положена лицам, имеющим на иждивении четверых и более несовершеннолетних детей (несмотря на родство), но ее никто и слушать не хочет.
– Сначала нам говорили, что дети должны быть родные или усыновленные, но когда я представила документы о том, что они усыновленные, – все равно не приняли их во внимание, – рассказала «Собеседнику» Ирина.
Риск погибнуть – большой
В военкомате сегодня говорят, что мобилизовали парня «на законных основаниях»: по документам тогда у него еще было только двое детей. «Это не так, – отвечает Ирина. – Я представляла сведения о том, что мой муж содержит пятерых, странно, что об этом забыли. В самом начале Слава служить по мобилизации не отказывался, успокаивал меня: «Надо – так надо, пойду, отслужу». Кто же знал, что служба так затянется?» – вздыхает женщина.
Недавно у Ирины, в том числе и из-за переживаний по поводу мужа, начались серьезные проблемы со здоровьем, ей стало тяжело справляться с большой семьей в одиночку. «А вдруг что со мной случится? На кого оставлю детей? Не на пожилых же родителей...» – говорит она.
В какой-то момент Ирине показалось, что появилась надежда и есть шанс вернуть Вячеслава, что его отпустят домой. Она написала ходатайство на имя командира части. Документы приняли и даже сказали мужу: «Все, собирайся, едешь домой!» Но вскоре ситуация кардинально изменилась. Ирине сообщили, что нет главного условия возвращения мужа – ходатайства от призывной комиссии Республики Татарстан, а без него он останется в армии.
– Так Слава и продолжает служить до сих пор, – вздыхает Ирина. – Санинструктор находится на СВО в медицинском взводе. В его обязанности входит оказывать раненым первую помощь и лечить вообще все болезни. Рассказывает, что со всей роты к нему ходят больные: простудился, спина заболела – это если нет чего серьезнее. Риск погибнуть – большой. А если пятеро детей останутся сиротами? Властей не волнуют проблемы граждан, их семей, им главное – отправить на фронт как можно больше мужчин...
О поддержке семейных ценностей подолгу рассуждают сегодня из всех официальных радиоточек и телеящиков, на деле же у детей и жен забирают кормильцев. На прощание в конце нашего разговора Ирина сказала, что в любом случае будет бороться за то, чтобы вернуть мужа домой. И дело не только в том, что он нужен детям. Он нужен ей, это настоящая любовь, которую она так долго ждала. Слава – настоящий мужчина и человек, даже неродные дети стали ему очень близкими. Дом, семья и мирная жизнь – в этом его призвание, уверяет Ирина. И ведь именно за этими простыми вещами – будущее.
Вернуть – сложно
Сейчас закон предусматривает отсрочку для отцов четверых и более детей младше 16 лет, отцов-одиночек и опекунов несовершеннолетних братьев и сестер, но специальные указания Генштаба дают отсрочку мужчинам, на иждивении которых находятся трое детей до 16 лет, а также отцам детей с паллиативным статусом и многодетным отцам, если один из детей имеет инвалидность. Несмотря на это, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в интервью «Фонтанке» сказала, что с самого начала было понятно, что вернуть тех, кто уже на передовой, будет сложно.
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