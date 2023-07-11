Ирина Демьянова из Татарстана ждет с СВО своего мужа и отца их пятерых несовершеннолетних детей. Вячеслава мобилизовали в армию, несмотря на то, что мужчина – основной кормилец многодетной семьи. Просили, жаловались, апеллировали к закону, но... Такие парни, как Слава, важней в бою, чем в мирной жизни?

Ирина и Вячеслав познакомились в социальной сети. Их тянуло друг к другу, и жили они, как оказалось, рядышком – оба в старинном городе Республики Татарстан Елабуге, просто в разных районах. После первых же свиданий поняли, что они родственные души, и решили пожениться. У обоих это был не первый брак. У Ирины от первого мужа остались трое детей, один из которых нездоров (психическое расстройство). У Вячеслава брак распался из-за неверности жены, есть на содержании ребенок.

Ирина – секретарь в музыкальной школе. Много там не заработаешь, было очень трудно одной тянуть хозяйство, поднимать взрослеющих мальчишек, которым необходимы были и средства, и пример мужского поведения. Бывший и не думал помогать, просто забыл о них, а Вячеслав стал спасением.

Когда Ирину спрашивают, каким же волшебным средством приворожила парня, что тот взял ее замуж с тремя детьми, она не задумываясь отвечает: просто он человек такой – очень ответственный и хороший!

В семье родился еще один малыш – обожаемая дочка, и жили все дружно и счастливо. Детям 9, 10, 12, 14 и 4 года – все подружились и, на удивление, почти не ссорились. Родители Вячеслава удивлялись: вроде и не хотел их сынок никогда много детей, а вот смотри, как у него многодетным папой быть хорошо получается!

Оставили без кормильца

В сентябре 2022 года все мирные планы нарушила повестка. По образованию 35-летний Вячеслав Демьянов – медик, окончил в 2010 году медучилище, отслужил срочную службу в армии санинструктором в звании младшего сержанта. И его мобилизовали. Вот только на кого оставить пятерых ребятишек? Жена с такой оравой вряд ли справится. Но представителей государства подобные сантименты совершенно не интересовали.

– Я очень боюсь за него, – говорит Ирина. – Муж рассказывал, что снаряды падают прямо рядом с его блиндажом, он ведь находится вместе со всеми солдатами.

Освобождать от мобилизации Вячеслава отказались сразу потому, что он не является всем детям в семье биологическим отцом. Даже несмотря на то, что всех воспитывал, содержал и все дети находятся на его иждивении. Не помогло и то, что жена принесла в военкомат справку о том, что муж официально усыновил ее детей от первого брака.

Ирина писала в прокуратуру, подавала жалобу на «Госуслугах» – безрезультатно. Призывная комиссия Татарстана отказалась писать ходатайство на увольнение. Ирина была поражена объяснениям военкомата и даже записала разговор на диктофон. «Мы ничего не можем, – сказали в военкомате. – Принимает решение призывная комиссия субъекта, то есть Республики Татарстан. В самом начале, когда студенты были или случаи призыва с тремя детьми, мы отправляли ходатайства, но вызвал прокурор и сказал: «Вы что там творите – хотите, чтобы вас посадили?» – говорится в записанном диалоге.

Женщина ничего не может понять: где же правда? Она ссылается на закон, по которому отсрочка от мобилизации положена лицам, имеющим на иждивении четверых и более несовершеннолетних детей (несмотря на родство), но ее никто и слушать не хочет.

– Сначала нам говорили, что дети должны быть родные или усыновленные, но когда я представила документы о том, что они усыновленные, – все равно не приняли их во внимание, – рассказала «Собеседнику» Ирина.