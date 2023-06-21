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Как дизайн квартиры может отразиться на здоровье

В любом, даже самом дорогом ремонте без «химии» не обойтись. Что делать, чтобы минимизировать риск отравления

Не всем, кто приступает к домашнему ремонту, по карману качественные экологичные натуральные стройматериалы. Многие при покупке руководствуются ценой или дизайном и не думают о безопасности. Некоторые дешевые синтетические материалы очень токсичны, и порой лучше переплатить, чем потом бегать по больницам.

Среди опасных веществ, которые можно обнаружить в стройматериалах:

  • асбест, который приводит к легочным заболеваниям и онкологии;
  • свинец, который влияет на кровь, нервную систему, репродуктивные органы;
  • кремний, он накапливается в организме и вызывает болезнь легких;
  • кадмий, провоцирующий онкологию.

Краски, лаки

В дешевых небезопасных лаках и красках может быть целая таблица Менделеева, включая ртуть и свинец.

Что делать: Обязательно читайте на этикетке информацию о составе товара. Отдайте предпочтение водоэмульсионным краскам – они более безопасны. Если красите сами, надевайте респиратор.

Ламинат

Делается из древесной стружки и опилок и считается экологичным материалом. Но не весь ламинат безопасен. Защитный верхний слой содержит синтетические вещества – фенол, формальдегид, толуол. Недобросовестные производители с ними перебарщивают в целях экономии.

Что делать: Не покупать самый дешевый, обращать внимание на запах. Смотреть сертификат безопасности и маркировку. Е2 и Е3 говорят о повышенном содержании токсичного газа в покрытии.

ПВХ

Поливинилхлорид (ПВХ) сегодня один из самых популярных материалов. Из него делают натяжные потолки, окна, виниловые обои, линолеум и многое другое. Сам по себе он считается безвредным, но в него для улучшения свойств кладут вредные добавки – фталаты, тяжелые металлы, эфиры кислот. Материалы из ПВХ не пропускают воздух. Кроме того, при контакте с огнем ПВХ выделяет диоксин, фенол, формальдегид и другие токсичные вещества.

Что делать: Использовать ПВХ по минимуму. Без виниловых обоев вполне можно обойтись, вместо линолеума использовать другое, более экологичное покрытие. Обращайте внимание на запах: чем хуже ПВХ, тем сильнее он пахнет.

Синтетические утеплители

Пенополистирол и полиуретан используются как теплоизоляционные материалы. Они недорогие, удобны в использовании, но окисляются и разлагаются под воздействием внешних факторов, выделяя токсичные вещества, например стирол. Даже микродозы стирола достаточно, чтобы причинить вред внутренним органам.

Что делать: Заменить пеностеклом. Это дороже, но безопасно для здоровья.

Лайфхак

В любом, даже самом дорогом ремонте без «химии» не обойтись. После ремонта постарайтесь почаще делать влажную уборку и проветривать помещение. Это снизит концентрацию вредных веществ и сделает воздух чище. Хорошо очищают воздух от примесей комнатные растения. Отлично справляются с ролью очистителя хлорофитум, пальмовые деревья, диффенбахия, фикус.

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