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Около 100 тысяч человек будут наблюдателями на президентских выборах

Политика

Общественная палата РФ намерена подготовить 100 тысяч человек для работы в качестве наблюдателей на выборах в 2018 году.

Об этом сообщает ТАСС. Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев заявил, что подготовка ста тысяч человек для 95 тысяч избирательных участков является большим вызовом для органа. Также Фадеев заявил, что Общественная палата и Центризбирком создадут рабочую группу для отбора кандидатов на эту работу.

Ранее в Госдуму внесли проект поправок в закон «О выборах президента РФ», предусматривающий наделение Общественной палатой РФ и общественными палатами субъектов РФ полномочиями, которые позволяют назначать наблюдателей в избирательные участки. Этот законопроект был принят в первом чтении.

Теги: Госдума, Выборы-2018

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