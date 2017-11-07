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Чиновникам МИДа предложили добровольно раскрыть свои доходы

Политика

«Яблоко» потребовало раскрыть сведения о доходах высокопоставленных сотрудников МИД РФ, в том числе Марии Захаровой.

Как пишут «Ведомости», юристы Центра антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко» обратили внимание на то, что 40 руководителей департаментов МИДа отчитываются о доходах непублично, то есть либо перед своим работодателем, либо перед контрольными органами. Декларацию о доходах не публикует и официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.   

Как следует из ответа на запрос «Яблока», генеральная прокуратура не считает скрытность чиновников МИДа нарушением закона: согласно президентскому указу, глава ведомства сам определяет, кто из его подчинённых должен публично отчитываться о своих доходах и имуществе.  

«Яблоко» предложило избавиться от такого пробела в действующем законодательстве. Председатель партии Сергей Митрохин призвал министра иностранных дел Сергея Лаврова обязать своих сотрудников публиковать декларацию о доходах. Он также предложил Марии Захаровой и другим высокопоставленным работникам МИДа добровольно раскрыть свои доходы.  

 

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