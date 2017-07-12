Борцы с коррупцией взялись за подаренного Кадырову коня

Сотрудники «Трансперенси Интернешнл — Россия» заинтересовались конём, подаренным Рамзану Кадырову принцем Дубая.

В апреле 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров написал у себя в Instagram, что наследный принц Дубая шейх Хамдан бин Мохаммед Аль-Мактум подарил ему коня по кличке Леонардо. «Я стал владельцем самой выносливой лошади в мире. Зовут её "Леонардо". Она способна без передышки пройти путь длиной 200 км», — похвастался чеченский лидер, побывавший в гостях у принца.

По предположению организации «Трансперенси Интернешнл — Россия», арабский скакун, чьим обладателем стал Кадыров, стоит как минимум полмиллиона долларов.

Согласно российскому законодательству, Рамзан Кадыров обязан был передать коня в администрацию главы и правительства Чечни, а затем при желании выкупить его на свои деньги.

«Суммарный доход Кадырова за последние три года — примерно 22,3 млн руб. Это меньше $400 тыс. То есть крайне маловероятно, что он может себе позволить выкупить подарок шейха», — говорится на сайте организации.

Борцы с коррупцией планируют обратиться в администрацию президента РФ и в администрацию главы и правительства Чечни, чтобы узнать подавал ли Кадыров уведомление о полученном подарке и в какую сумму оценили «самую выносливую лошадь в мире».