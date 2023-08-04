Памфилова ещё не «волшебница», но уже учится
Как Элла Памфилова прошла путь от пламенной демократки до одной из вернейших «запутинок».
Мало кто вспоминает, что до того, как возглавить путинский Центризберком (и даже до того, как перед этим стать демократкой), Памфилова, как и многие политики родом из СССР, состояла в КПСС и в 1985–1990 гг. была членом профкома ПО «Мосэнерго»
Выйдя в 1990-м из компартии, Элла Александровна присоединилась к Межрегиональной депутатской группе, в которую входили такие люди, как Андрей Сахаров и Борис Ельцин.
Самые крутые перемены, видимо, произошли с Памфиловой на текущем этапе. Еще в 2016 году, только возглавив ЦИК, она неплохо проявила себя, отменив результаты скандальных муниципальных выборов в Барвихе. Однако с ней явно было что-то не так. Переговоры с поднявшими шум оппозиционерами во главе с Иваном Ждановым* прошли очень холодно. Но прошли. Элла Александровна разговаривала с молодыми политиками, что называется, через губу и наотрез отказывалась признавать фальсификацией своз «избирателей» автобусами на досрочное голосование. Стало понятно, что она, в общем-то, наследница «волшебника» Чурова с его 146%. Сегодня она утверждает, что российская избирательная система с трехдневными голосованиями, избирательными пеньками и практически уничтоженным институтом независимого наблюдения – едва ли не самая совершенная, прозрачная и демократическая в мире. И советует искать выборные недостатки на Западе.
«Мы не готовы к президенту-женщине»
Когда-то давно народный депутат ВС СССР от профсоюзов стала одной из самых ярких сторонниц демократии в стране. И пробыла в этой ипостаси довольно долго.
«Я – одна из немногих депутатов, которая голосовала против кандидатуры Путина на должность премьер-министра, – напомнила Памфилова в одном из интервью. – Я тогда только что приехала с Северного Кавказа (там она творила реальные подвиги, освобождая пленных. – Ред.). И он пришел к нам в Думу... и сказал, что наведет там порядок любой ценой. Я тогда ему сказала, что в Чечне и так уже «навели порядок любой ценой». И потом, когда его утверждали премьер-министром, я его спросила: «Как вы можете, зная уровень коррупции в администрации Ельцина, соглашаться на эту должность?» Это был единственный вопрос от депутатов».
Тогда, в 1999 году, Элла Александровна провалилась на выборах в Госдуму. Основанное ею движение «За гражданское достоинство» набрало 0,6%. «Это был мой сознательный выбор, – рассказывала она. – Я специально не пошла по округу (одномандатному, в Калужской области. – Ред.), где дважды избиралась. Я тогда уже понимала, что одиночка в Госдуме ничего не добьется». И на этом фоне она решилась баллотироваться в президенты, хотя на тот момент уже было ясно, кто победит.
Однако после проигрыша в президентской гонке (даже кандидату «Против всех») с Памфиловой стали происходить едва заметные изменения. Она не стала критиковать результаты выборов. Поражение объяснила тем, что страна «не готова к президенту-женщине».
Подальше от «ветра перемен»
– Преобразования такого рода произошли с очень многими людьми, – вспоминает правозащитник Лев Пономарев*. – Еще в конце 80-х – начале 90-х была масса недоумения по поводу тех или иных лиц, «записавшихся в демократы». Большинство из них были бывшими коммунистами. В том числе и Элла Александровна. Она была активисткой еще советского формата. Такие люди были подхвачены «ветром перемен», а потом постепенно от этого отходили.
Проигранные выборы Памфилову не сломили. Тем более победитель Путин все-таки ее заметил. Она по-прежнему ездила на Северный Кавказ, только уже как член президентской комиссии по этому региону. Много занималась общественной работой, в том числе – по налаживанию диалога между АП и правозащитой. И в июле 2002-го диалог наладился: Путин назначил ее председателем Комиссии по правам человека при президенте РФ (теперь СПЧ. – Авт.). Как вспоминают правозащитники, Памфилова очень умело сглаживала разногласия между ними и администрацией, как правило – в пользу администрации, но могла и жестко отстаивать свои принципы.
– У нее была эмпатия к людям, – говорит Лев Пономарев*. – И я знаю тех, кто ей очень благодарен – она их буквально спасала. Здесь всё вместе: и сострадание к людям, и профсоюзная деятельность в советское время, когда профсоюзы были лишь пародией на профсоюзы. Они не шли против власти, никогда не боролись за права трудящихся. И видимо, эта привычка с молодости следовать тому, что говорит власть, и привела к тому, что произошло.
«Выкормыши политтехнологов»
Если посредничеству между СПЧ и властью Памфилова научилась на отлично, то отношения с ответственным за внутреннюю политику Владиславом Сурковым у нее не сложились. По ее же словам, это были «10 лет постоянных битв». Генеральное сражение произошло в 2009 году из-за... московской шашлычной «Антисоветская». Ныне опальный экс-префект САО Олег Митволь распорядился сменить вывеску, аргументировав тем, что она «оскорбляет ветеранов». И тут журналист Александр Подрабинек заявил, что она оскорбляет только «вертухаев лагерей и тюрем». На него немедленно напали участники одиозного сурковского движения «Наши».
– Я к Памфиловой ходил по этому поводу, – вспоминает Лев Пономарев*. – «Наши» приходили к дому Подрабинека и что-то орали под окнами. До этого такого никогда не было, и, кажется, даже сейчас травли по месту жительства не происходит. Это Памфилову особенно возмутило – она пошла против Суркова, и очень решительно!
СПЧ довольно резко осудил травлю журналиста, после чего «Наши» и примкнувшие к ним ЕР и ОП набросились на Памфилову. Примерно через год Памфилова вновь раскритиковала «Наших» за акцию против правозащитников и оппозиции на «Селигере», назвав нашистов «выкормышами неких политтехнологов». На что в ЕР ее призвали сложить полномочия.
– Вскоре после этого она подала в отставку, – рассказывает Лев Пономарев*.
Именно он три года спустя (все это время Памфилова занималась личными делами) предложил Путину создать комиссию по распределению грантов между правозащитными организациями, и когда встал вопрос о ее руководителе, вспомнили про Памфилову. Она в итоге согласилась, а еще через год ее назначили уполномоченным по правам человека при президенте. Прямо в день присоединения Крыма – 18 марта 2014 г.
– Я не раз к ней приходил – мы, в общем-то, дружили – решали разные вопросы, многие – успешно, – вспоминает Пономарев*. – Но однажды в ходе такой встречи она мне сказала: «А вы же против власти идете». Видимо, в ней к тому моменту уже произошли серьезные перемены. Не исключаю, что на нее или на ее семью какое-то серьезное давление было.
Напали – испугали
В 2016 году Кремль, что называется, пошел навстречу требованиям оппозиции: сменил главу ЦИК Чурова на Памфилову. И поначалу были какие-то надежды. Элла Александровна подкупала своей открытостью. Приглашала независимых экспертов, представители «Голоса»* даже вошли в экспертный совет при ЦИК. Но постепенно ее открытость стала сходить на нет. Как говорит сопредседатель «Голоса»* Григорий Мельконьянц, вокруг Памфиловой в какой-то момент возникла «новая реальность»: «Такое ощущение, что ее убедили, что это правда – фейковые методички о том, что нужно устраивать провокации на участках, скандалить. Либо она утратила критическое мышление к такой информации, либо я даже не знаю, как это объяснить». Как бы то ни было, к 2019 году, когда в Москве разразились протесты из-за недопуска кандидатов к выборам в Мосгордуму, это была уже совсем другая Элла Александровна. Нет, она даже встретилась с недопущенными кандидатами, но ясно дала понять, что для них не изменится ни-че-го.
Многие уверены: ей тогда надо было уходить, сохранив тем самым доброе имя и достоинство. Но она не ушла. Видимо, Элла Памфилова прошла точку невозврата.
«Перфекционистка и трудоголичка»
– Мы познакомились в период яркой партийной жизни 90-х, я тогда неудачно баллотировалась в Госдуму от партии СПС, а Элла основала движение «За гражданское достоинство», -- рассказывает писательница и общественная деятельница Мария Арбатова. -- И название этого движения – очень точное определение того, что она за человек.
До гибели Галины Старовойтовой она не планировала идти на президентские выборы. Помню, с похорон Галины Васильевны мы, почти обмороженные, ехали в автобусе и говорили о том, что она должна баллотироваться. И когда я увидела в СМИ, что она идёт на выборы, тут же позвонила и пришла в штаб помогать. Она не взяла ни копейки у спонсоров, и при этом обошла по количеству голосов и Станислава Говорухина, и Юрия Скуратова, и Алексея Подберёзкина, и Умара Джабраилова.
Во время выборов президента был момент, когда Элле стали угрожать по телефону, и она вынуждена была поменять место жительства. Как-то мы засиделись на этой тайной квартире часов до трёх, писали какие-то бумаги. Я стала собираться, она тоже, говорит, не пущу тебя одну в ночь, тут опасно. Я говорю, ни в коем случае, тебе и так угрожают. Но её же не переубедить. Выходим на Проспект мира, понимаю руку, останавливается мужик с хорошим лицом. Видит такую парочку среди ночи, челюсть у него отвисает. Я говорю, молодой человек, вы нам нужны в качестве охраны кандидата в президенты, он выпрыгнул из машины как ошпаренный, и мы с ним проводили Эллу до подъезда. И пока меня вёз домой, всё время повторял, что внукам будет рассказывать, как охранял Арбатову и Памфилову, но только жаль, что никто ему не поверит.
При всей своей женственности и ранимости Элла невероятно бесстрашна и харизматична. Вспомните, как в 2019 году в её дачу ворвался псих в балаклаве и напал на неё с электрошокером, Элла в ответ стала его молотить, запустила стулом, и он убежал. Напомню, она была единственной женщиной в правительстве Гайдара. Тогда бытовала шутка, что там всего один настоящий мужик – это Элла Памфилова.
Она осталась одной из самых ярких демократок. И была ею на всех своих должностях и во всех своих статусах. Она трижды пыталась уйти с поста Уполномоченной по правам человека, когда ей казалось, что не может выполнить все поставленные задачи. Потому что перфекционистка и трудоголичка. А организовывать демократические выборы без подлогов – одна из самых демократичных задач. Именно Памфилова снизила присутствие госслужащих, зависимых от исполнительной власти, в составах избирательных комиссий. Именно она в 2017 году заменила открепительные талоны мобильным голосованием, чтобы не голосовали дважды.
Именно она отменила скандальные выборы губернатора Приморского края в 2018 году. Именно она сделала несколько дней для голосования, чтобы голосовать было удобно. Элла Памфилова делает механизм выборов прозрачней и эффективней, и именно это её компетенция, а не что-то другое. А чтоб оценить её работу, надо просто понять, «какое хозяйство» досталось ей после Чурова. Это знают только те, кто баллотировался или вёл чужие выборы. И если задаваться вопросом, почему от плеяды демократок 90-х в большой политике осталась только Элла Памфилова, ответ простой: чистейшая репутация, безумная работоспособность и абсолютная принципиальность.
*Признан в РФ иноагентом.