Мало кто вспоминает, что до того, как возглавить путинский Центризберком (и даже до того, как перед этим стать демократкой), Памфилова, как и многие политики родом из СССР, состояла в КПСС и в 1985–1990 гг. была членом профкома ПО «Мосэнерго»

Выйдя в 1990-м из компартии, Элла Александровна присоединилась к Межрегиональной депутатской группе, в которую входили такие люди, как Андрей Сахаров и Борис Ельцин.

Самые крутые перемены, видимо, произошли с Памфиловой на текущем этапе. Еще в 2016 году, только возглавив ЦИК, она неплохо проявила себя, отменив результаты скандальных муниципальных выборов в Барвихе. Однако с ней явно было что-то не так. Переговоры с поднявшими шум оппозиционерами во главе с Иваном Ждановым* прошли очень холодно. Но прошли. Элла Александровна разговаривала с молодыми политиками, что называется, через губу и наотрез отказывалась признавать фальсификацией своз «избирателей» автобусами на досрочное голосование. Стало понятно, что она, в общем-то, наследница «волшебника» Чурова с его 146%. Сегодня она утверждает, что российская избирательная система с трехдневными голосованиями, избирательными пеньками и практически уничтоженным институтом независимого наблюдения – едва ли не самая совершенная, прозрачная и демократическая в мире. И советует искать выборные недостатки на Западе.

«Мы не готовы к президенту-женщине»

Когда-то давно народный депутат ВС СССР от профсоюзов стала одной из самых ярких сторонниц демократии в стране. И пробыла в этой ипостаси довольно долго.

«Я – одна из немногих депутатов, которая голосовала против кандидатуры Путина на должность премьер-министра, – напомнила Памфилова в одном из интервью. – Я тогда только что приехала с Северного Кавказа (там она творила реальные подвиги, освобождая пленных. – Ред.). И он пришел к нам в Думу... и сказал, что наведет там порядок любой ценой. Я тогда ему сказала, что в Чечне и так уже «навели порядок любой ценой». И потом, когда его утверждали премьер-министром, я его спросила: «Как вы можете, зная уровень коррупции в администрации Ельцина, соглашаться на эту должность?» Это был единственный вопрос от депутатов».

Тогда, в 1999 году, Элла Александровна провалилась на выборах в Госдуму. Основанное ею движение «За гражданское достоинство» набрало 0,6%. «Это был мой сознательный выбор, – рассказывала она. – Я специально не пошла по округу (одномандатному, в Калужской области. – Ред.), где дважды избиралась. Я тогда уже понимала, что одиночка в Госдуме ничего не добьется». И на этом фоне она решилась баллотироваться в президенты, хотя на тот момент уже было ясно, кто победит.

Однако после проигрыша в президентской гонке (даже кандидату «Против всех») с Памфиловой стали происходить едва заметные изменения. Она не стала критиковать результаты выборов. Поражение объяснила тем, что страна «не готова к президенту-женщине».

Подальше от «ветра перемен»

– Преобразования такого рода произошли с очень многими людьми, – вспоминает правозащитник Лев Пономарев*. – Еще в конце 80-х – начале 90-х была масса недоумения по поводу тех или иных лиц, «записавшихся в демократы». Большинство из них были бывшими коммунистами. В том числе и Элла Александровна. Она была активисткой еще советского формата. Такие люди были подхвачены «ветром перемен», а потом постепенно от этого отходили.

Проигранные выборы Памфилову не сломили. Тем более победитель Путин все-таки ее заметил. Она по-прежнему ездила на Северный Кавказ, только уже как член президентской комиссии по этому региону. Много занималась общественной работой, в том числе – по налаживанию диалога между АП и правозащитой. И в июле 2002-го диалог наладился: Путин назначил ее председателем Комиссии по правам человека при президенте РФ (теперь СПЧ. – Авт.). Как вспоминают правозащитники, Памфилова очень умело сглаживала разногласия между ними и администрацией, как правило – в пользу администрации, но могла и жестко отстаивать свои принципы.

– У нее была эмпатия к людям, – говорит Лев Пономарев*. – И я знаю тех, кто ей очень благодарен – она их буквально спасала. Здесь всё вместе: и сострадание к людям, и профсоюзная деятельность в советское время, когда профсоюзы были лишь пародией на профсоюзы. Они не шли против власти, никогда не боролись за права трудящихся. И видимо, эта привычка с молодости следовать тому, что говорит власть, и привела к тому, что произошло.

«Выкормыши политтехнологов»

Если посредничеству между СПЧ и властью Памфилова научилась на отлично, то отношения с ответственным за внутреннюю политику Владиславом Сурковым у нее не сложились. По ее же словам, это были «10 лет постоянных битв». Генеральное сражение произошло в 2009 году из-за... московской шашлычной «Антисоветская». Ныне опальный экс-префект САО Олег Митволь распорядился сменить вывеску, аргументировав тем, что она «оскорбляет ветеранов». И тут журналист Александр Подрабинек заявил, что она оскорбляет только «вертухаев лагерей и тюрем». На него немедленно напали участники одиозного сурковского движения «Наши».

– Я к Памфиловой ходил по этому поводу, – вспоминает Лев Пономарев*. – «Наши» приходили к дому Подрабинека и что-то орали под окнами. До этого такого никогда не было, и, кажется, даже сейчас травли по месту жительства не происходит. Это Памфилову особенно возмутило – она пошла против Суркова, и очень решительно!

СПЧ довольно резко осудил травлю журналиста, после чего «Наши» и примкнувшие к ним ЕР и ОП набросились на Памфилову. Примерно через год Памфилова вновь раскритиковала «Наших» за акцию против правозащитников и оппозиции на «Селигере», назвав нашистов «выкормышами неких политтехнологов». На что в ЕР ее призвали сложить полномочия.

– Вскоре после этого она подала в отставку, – рассказывает Лев Пономарев*.

Именно он три года спустя (все это время Памфилова занималась личными делами) предложил Путину создать комиссию по распределению грантов между правозащитными организациями, и когда встал вопрос о ее руководителе, вспомнили про Памфилову. Она в итоге согласилась, а еще через год ее назначили уполномоченным по правам человека при президенте. Прямо в день присоединения Крыма – 18 марта 2014 г.

– Я не раз к ней приходил – мы, в общем-то, дружили – решали разные вопросы, многие – успешно, – вспоминает Пономарев*. – Но однажды в ходе такой встречи она мне сказала: «А вы же против власти идете». Видимо, в ней к тому моменту уже произошли серьезные перемены. Не исключаю, что на нее или на ее семью какое-то серьезное давление было.

Напали – испугали

В 2016 году Кремль, что называется, пошел навстречу требованиям оппозиции: сменил главу ЦИК Чурова на Памфилову. И поначалу были какие-то надежды. Элла Александровна подкупала своей открытостью. Приглашала независимых экспертов, представители «Голоса»* даже вошли в экспертный совет при ЦИК. Но постепенно ее открытость стала сходить на нет. Как говорит сопредседатель «Голоса»* Григорий Мельконьянц, вокруг Памфиловой в какой-то момент возникла «новая реальность»: «Такое ощущение, что ее убедили, что это правда – фейковые методички о том, что нужно устраивать провокации на участках, скандалить. Либо она утратила критическое мышление к такой информации, либо я даже не знаю, как это объяснить». Как бы то ни было, к 2019 году, когда в Москве разразились протесты из-за недопуска кандидатов к выборам в Мосгордуму, это была уже совсем другая Элла Александровна. Нет, она даже встретилась с недопущенными кандидатами, но ясно дала понять, что для них не изменится ни-че-го.

Многие уверены: ей тогда надо было уходить, сохранив тем самым доброе имя и достоинство. Но она не ушла. Видимо, Элла Памфилова прошла точку невозврата.

«Перфекционистка и трудоголичка»

– Мы познакомились в период яркой партийной жизни 90-х, я тогда неудачно баллотировалась в Госдуму от партии СПС, а Элла основала движение «За гражданское достоинство», -- рассказывает писательница и общественная деятельница Мария Арбатова. -- И название этого движения – очень точное определение того, что она за человек.

До гибели Галины Старовойтовой она не планировала идти на президентские выборы. Помню, с похорон Галины Васильевны мы, почти обмороженные, ехали в автобусе и говорили о том, что она должна баллотироваться. И когда я увидела в СМИ, что она идёт на выборы, тут же позвонила и пришла в штаб помогать. Она не взяла ни копейки у спонсоров, и при этом обошла по количеству голосов и Станислава Говорухина, и Юрия Скуратова, и Алексея Подберёзкина, и Умара Джабраилова.

Во время выборов президента был момент, когда Элле стали угрожать по телефону, и она вынуждена была поменять место жительства. Как-то мы засиделись на этой тайной квартире часов до трёх, писали какие-то бумаги. Я стала собираться, она тоже, говорит, не пущу тебя одну в ночь, тут опасно. Я говорю, ни в коем случае, тебе и так угрожают. Но её же не переубедить. Выходим на Проспект мира, понимаю руку, останавливается мужик с хорошим лицом. Видит такую парочку среди ночи, челюсть у него отвисает. Я говорю, молодой человек, вы нам нужны в качестве охраны кандидата в президенты, он выпрыгнул из машины как ошпаренный, и мы с ним проводили Эллу до подъезда. И пока меня вёз домой, всё время повторял, что внукам будет рассказывать, как охранял Арбатову и Памфилову, но только жаль, что никто ему не поверит.

При всей своей женственности и ранимости Элла невероятно бесстрашна и харизматична. Вспомните, как в 2019 году в её дачу ворвался псих в балаклаве и напал на неё с электрошокером, Элла в ответ стала его молотить, запустила стулом, и он убежал. Напомню, она была единственной женщиной в правительстве Гайдара. Тогда бытовала шутка, что там всего один настоящий мужик – это Элла Памфилова.

Она осталась одной из самых ярких демократок. И была ею на всех своих должностях и во всех своих статусах. Она трижды пыталась уйти с поста Уполномоченной по правам человека, когда ей казалось, что не может выполнить все поставленные задачи. Потому что перфекционистка и трудоголичка. А организовывать демократические выборы без подлогов – одна из самых демократичных задач. Именно Памфилова снизила присутствие госслужащих, зависимых от исполнительной власти, в составах избирательных комиссий. Именно она в 2017 году заменила открепительные талоны мобильным голосованием, чтобы не голосовали дважды.

Именно она отменила скандальные выборы губернатора Приморского края в 2018 году. Именно она сделала несколько дней для голосования, чтобы голосовать было удобно. Элла Памфилова делает механизм выборов прозрачней и эффективней, и именно это её компетенция, а не что-то другое. А чтоб оценить её работу, надо просто понять, «какое хозяйство» досталось ей после Чурова. Это знают только те, кто баллотировался или вёл чужие выборы. И если задаваться вопросом, почему от плеяды демократок 90-х в большой политике осталась только Элла Памфилова, ответ простой: чистейшая репутация, безумная работоспособность и абсолютная принципиальность.

*Признан в РФ иноагентом.