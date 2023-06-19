«Что это было, Евгений Викторович?» Пригожин ответил на вопрос «Собеседника»

После окончания, безусловно, вошедшего в новейшую историю «пригожинского бунта» основатель и глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин получил на адрес своей пресс-службы тысячи вопросов от журналистов со всей страны и по всему миру. Был среди них и один лаконичный, от общероссийской еженедельной газеты «Собеседник»: «Что это было, Евгений Викторович?»

Евгений Викторович ответил и на него и на все похожие в одном 11-минутном аудиосообщении. Публикуем этот ответ полностью.

– ЧВК «Вагнер» является, пожалуй, самым опытным и боеспособным подразделением в России, а может, и в мире, – говорит Евгений Пригожин, отвечая в том числе и на вопрос «Собеседника». – Мотивированные, заряженные бойцы, которые выполняли огромное количество задач в интересах в интересах Российской Федерации и всегда только в интересах Российской Федерации – в Африке, а арабских странах и во всем мире.

В последнее время это подразделение добилось хороших результатов на Украине, выполнив серьезнейшие задачи. В результате интриг, непродуманных решений это подразделение должно было прекратить свое существование 1 июля 2023 года. Собрался совет командиров, который довел всю информацию до бойцов, никто не согласился подписывать контракт с Министерством обороны, поскольку все прекрасно знают из текущей обстановки и из опыта участия в СВО, что это приведет к полной потери боеспособности. Опытные бойцы, опытные командиры просто будут размазаны и пойдут фактически на мясо, где не смогут использовать свой потенциал и боевой опыт. Те бойцы, которые решили перейти в Министерство обороны, перешли. Но это минимальное количество, исчисляемое одним – двумя процентами. Все доводы, которые были для того, чтобы сохранить ЧВК «Вагнер» в целости и сохранности, были использованы. Но не один не был бы реализован при вхождении в любую иную структуру, где мы сможем приносить действительно пользу. Мы были категорически против того, что хотят сделать.

При этом решение о переходе в Минобороны и, понимая наш настрой, решение о закрытии ЧВК «Вагнер» было принято не в самые подходящие моменты. Тем не менее, мы выставили технику на тралы, собирали все, что необходимо, делали инвентаризацию и собирались в случае, если решение не будет принято, выйти 30 июня колонной в Ростов (Ростов-на-Дону. – Авт.) и публично передать технику около штаба СВО.

Несмотря на то, что мы не проявляли никакой агрессии, по нам был нанесен ракетный удар. И сразу после этого отработали вертолеты. Около 30 человек, бойцов ЧВК «Вагнер», погибли, некоторые получили раненые, это послужило триггером того, что незамедлительно совет командиров принял решение, что мы должны выдвигаться немедленно. Я сделал заявление, в котором сказал, что мы не собираемся никаким образом выявлять агрессию, но если по нам будут наноситься удары, то мы будем воспринимать это как попытку уничтожения и давать ответ. Во время всего марша, который длился 24 часа, одна колонна вышла в Ростов, другая – в направлении Москвы. За сутки мы прошли 780 км. Не был убит ни одни солдат на земле. Мы сожалеем, что были вынуждены наносить удары по авиационным средствам, но эти средства бросали бомбы и наносили ракетные удары.