«Что это было, Евгений Викторович?» Пригожин ответил на вопрос «Собеседника»
Лидер ЧВК «Вагнер» объяснил, зачем начинал и почему завершил свой мятежный «марш справедливости»
После окончания, безусловно, вошедшего в новейшую историю «пригожинского бунта» основатель и глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин получил на адрес своей пресс-службы тысячи вопросов от журналистов со всей страны и по всему миру. Был среди них и один лаконичный, от общероссийской еженедельной газеты «Собеседник»: «Что это было, Евгений Викторович?»
Евгений Викторович ответил и на него и на все похожие в одном 11-минутном аудиосообщении. Публикуем этот ответ полностью.
– ЧВК «Вагнер» является, пожалуй, самым опытным и боеспособным подразделением в России, а может, и в мире, – говорит Евгений Пригожин, отвечая в том числе и на вопрос «Собеседника». – Мотивированные, заряженные бойцы, которые выполняли огромное количество задач в интересах в интересах Российской Федерации и всегда только в интересах Российской Федерации – в Африке, а арабских странах и во всем мире.
В последнее время это подразделение добилось хороших результатов на Украине, выполнив серьезнейшие задачи. В результате интриг, непродуманных решений это подразделение должно было прекратить свое существование 1 июля 2023 года. Собрался совет командиров, который довел всю информацию до бойцов, никто не согласился подписывать контракт с Министерством обороны, поскольку все прекрасно знают из текущей обстановки и из опыта участия в СВО, что это приведет к полной потери боеспособности. Опытные бойцы, опытные командиры просто будут размазаны и пойдут фактически на мясо, где не смогут использовать свой потенциал и боевой опыт. Те бойцы, которые решили перейти в Министерство обороны, перешли. Но это минимальное количество, исчисляемое одним – двумя процентами. Все доводы, которые были для того, чтобы сохранить ЧВК «Вагнер» в целости и сохранности, были использованы. Но не один не был бы реализован при вхождении в любую иную структуру, где мы сможем приносить действительно пользу. Мы были категорически против того, что хотят сделать.
При этом решение о переходе в Минобороны и, понимая наш настрой, решение о закрытии ЧВК «Вагнер» было принято не в самые подходящие моменты. Тем не менее, мы выставили технику на тралы, собирали все, что необходимо, делали инвентаризацию и собирались в случае, если решение не будет принято, выйти 30 июня колонной в Ростов (Ростов-на-Дону. – Авт.) и публично передать технику около штаба СВО.
Несмотря на то, что мы не проявляли никакой агрессии, по нам был нанесен ракетный удар. И сразу после этого отработали вертолеты. Около 30 человек, бойцов ЧВК «Вагнер», погибли, некоторые получили раненые, это послужило триггером того, что незамедлительно совет командиров принял решение, что мы должны выдвигаться немедленно. Я сделал заявление, в котором сказал, что мы не собираемся никаким образом выявлять агрессию, но если по нам будут наноситься удары, то мы будем воспринимать это как попытку уничтожения и давать ответ. Во время всего марша, который длился 24 часа, одна колонна вышла в Ростов, другая – в направлении Москвы. За сутки мы прошли 780 км. Не был убит ни одни солдат на земле. Мы сожалеем, что были вынуждены наносить удары по авиационным средствам, но эти средства бросали бомбы и наносили ракетные удары.
Мы не дошли до Москвы 200 км с небольшим. За это время были блокированы и обезврежены все военные объекты, которые находились по дороге. Не погиб никто, еще раз повторяю, из тех, кто находился на земле. И в этом была наша задача.
Среди бойцов ЧВК «Вагнер» несколько человек ранены и двое военнослужащих Минобороны убиты, которые присоединились к нам по собственному желанию. Никто из бойцов ЧВК «Вагнер» не принуждался к этому походу, и все знали его конечную цель. Целью похода было не допустить уничтожение ЧВК «Вагнер» и привлечь к ответственности тех лиц, которые своими непрофессиональными действиями совершили огромное количество ошибок в ходе СВО.
Этого требовала общественность, все военнослужащие, которые видели нас во время марша, поддерживали нас. Мы остановились в тот момент, когда первый штурмовой отряд, подошедший на 200 км к Москве, развернул свою артиллерию и сделал разведку местности, было очевидно, что в этот момент прольется много крови. Поэтому мы посчитали, что демонстрация того, чего мы хотели, она достаточна. И нашим решение развернуться были два важнейших фактора. Первый фактор – это то, что мы не хотели пролить русскую кровь. Второй фактор – мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране. В это время Александр Григорьевич Лукашенко протянул руку и предложил найти пути решения для дальнейшей работы ЧВК «Вагнер» в законной юрисдикции.
Колонны развернулись назад и ушли в полевые лагеря. Я хочу обратить внимание, что наш «марш справедливости» показал многое, о чем мы говорили ранее, серьезнейшие проблемы с безопасностью по всей территории страны: мы блокировали все воинские части и военные аэродромы, которые находились у нас на пути. За 24 часа мы прошли расстояние, которое соответствует расстоянию от места старта 24 февраля 2022 года российских войск до Киева и от этой же точки до Ужгорода.
Поэтому если бы действия во время начала 24 февраля 2022 года, во время начала спецоперации, выполняло бы подразделение по уровню обученности, по уровню моральной собранности и готовности выполнения боевых задач, как ЧВК «Вагнер», то, возможно, спецоперация длилась бы сутки. Понятно, что там были и другие проблемы, но мы показали уровень организации, которой должна соответствовать российская армия.
И когда мы 23 и 24 июня мы шли мимо российских городов, то мирные жители встречали нас с флагами России, эмблемами и флагами ЧВК «Вагнер». Они все были счастливы, когда мы приходили и походили мимом. Многие из них до сих пор пишут слова поддержки, а некоторые разочарованы в том, что мы остановились. Потому что в «марше справедливости», кроме наше борьбы за существование, они видели поддержку борьбы с бюрократией и другими недугами, которые имеются в нашей стране.
Итак: мы наш марш начали из-за несправедливости; по дороге, на земле, мы не убили ни одного солдата; за сутки не дошли всего 200 км до Москвы; зашли и полностью взяли под контроль город Ростов; мирные жители рады были нас видеть; мы показали мастер-класс, каким должно было быть 24 февраля 2022 года; у нас не было цели свержения существующего режима и законной избранной власти, о чем мы много раз говорили. Развернулись мы для того, чтобы не проливать кровь русских солдат.
Напомним, президент России Владимир Путин назвал произошедшее вооруженным мятежом, который «в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Всё они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе. Однако организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление. Лгали им, толкали их на смерть, под огонь, на то, чтобы стрелять в своих».
При этом уголовное дело о вооруженном мятеже, возбужденное 24 июня против бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, было прекращено, поскольку участники мятежа «прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления».