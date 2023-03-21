Борис Кагарлицкий*: Советское становится оправданием капиталистического

Наехать на соседа за лишние деньги

– Но в целом большинство довольно. Зачем же понадобилось менять систему?

– Россия хорошо вписалась в глобальный неолиберальный капитализм, но оказалось, что у него есть свои пределы роста, и он в них упёрся во время кризиса 2008 года. Кризис довольно точно предсказывали, его все ждали... кроме американских банкиров и российских политиков. Российская экономика стремительно падает и восстанавливается уже в другом виде – олигархия не видит для себя возможности продолжать социальные подачки, поскольку огромные ресурсы потребовались для спасения корпораций. Они были спасены, но экономика на прежние темпы роста не выходит и начинает стагнировать.

Почему для России кризис остаётся не завершён, тоже хорошо понятно. У сырьевой экономики нет внутренних точек для сильного роста, но после 2010 года и внешние факторы дают слабые импульсы. Потому и происходит частичная переориентация на Китай как на более устойчивую машину роста. Но надо понимать, что Китай и Запад до 2008 года работали как две части одного механизма. А с 2010 года структура мировой экономики меняется. Китай продолжает расти, но значительно меньшими темпами, и пытается, пусть и не очень успешно, переориентироваться на внутренний рынок. А как мотор для внешнего развития становится слабее.

Теперь китайский пылесос втягивает меньше ресурсов извне. К тому же, китайский рост экономики крайне неустойчив. И у России не остаётся механизма мощного экономического роста, поэтому вся политика накопления резервов направляется на подготовку олигархии к следующему экономическую удару, огромным становится Стабфонд.

– Откладывают на чёрный день?

– Да, но раньше могли накапливать для себя и делиться с народом, а теперь уже нет. Это приводит к реолигархизации российского капитализма и переходу от фазы «Путин № 1» к «Путин № 2». Власть становится всё больше похожа на ельцинскую в том смысле, что она выстраивается вокруг отдельных личностей и групп. Отличие заключается в том, что кланы находятся не в конкуренции, а в коалиции. И при постоянном переделе ресурсов договариваются. Поэтому становится важна роль Путина как главного медиатора, обеспечивающего баланс между олигархическими группами, заинтересованными все тянуть под себя.

– Есть и ещё одно отличие путинские олигархов от ельцинских – они владеют госсобственностью.

– Это, кстати, либеральный миф. Российские госкорпорации, на самом деле, – это частные акционерные компании с долей государственного капитала. При этом, обратите внимание, никакого контроля или внешнего управления со стороны государства над ними нет и, скорее, наоборот, эти компании диктуют свои интересы государству. А происходящее срастание госаппарата с верхушкой корпораций – это классика монополистического капитализма, об этом ещё Ленин писал.

– Чем политика Путина №2 отличается от политики Путина №1?

– Система становится все менее упорядоченной и устойчивой. Отсюда рост её репрессивности и постоянная забота о рейтинге Путина, который, на самом деле, падает и его нужно поддерживать искусственным образом. Естественного механизма поддержания доверия к власти нет. Личность президента играет всё большую роль с каждым днём – элиты боятся, что он уйдёт и некому их отношения будет разруливать.

Но и претензии к личности нарастают, особенно у тех, кто не входит в узкий ближний круг Путина. Всё больше схем завязано на одном человеке, и это положение относится не только к президенту, но и к министрам и главам топ-корпораций. Проблемы теперь решаются на уровне неформальных связей и отношений. Почему больше нельзя заменить министра, даже если он полностью провалился по всем вопросам? Потому что если вы его убираете, то рушатся все договорённости и соглашения между различными группами, находящимися в клубке неформальных связей, который невозможно уже распутать.

И ещё два момента повлияли на усиление авторитаризма. Это выступление Алексея Навального** как попытка внешнего вызова со стороны части буржуазии, не попавшей в этот клубок, подавленная репрессивными методами. И ковид, с которым система тоже не могла справиться ничем, кроме репрессивных запретов. Пандемия наглядно показала несостоятельность социальной сферы. Но в этом случае, кстати говоря, российский капитализм был в общемировом тренде.

– А как все же усиление авторитаризма и персонализации власти приводит к вооружённому конфликту?

– Параллельно развивается ещё одна история. Я сошлюсь на известную книгу Розы Люксембург «Накопление капитала», написанную ещё перед Первой мировой войной. Поскольку есть противоречие между общественным характером производства и частным характером накопления, ресурсы накапливаются не там, где наиболее выгодно для всего общества.

Появляются диспропорции, они нарастают и возникает момент, когда значительная часть капитала не может быть выгодно инвестирована. Объективно рост и развитие компании продолжается, но если у вас от новых проектов падает норма прибыли, рейтинг вашего бизнеса тоже снижается, падает цена ваших акций, а в итоге вы получаете убытки. В такой ситуации лучше деньги вообще не тратить или вкладывать в спекуляции.

Перенакопление капитала распределяется несимметрично и больше всего от него страдают наиболее успешные страны периферии, такие, как Россия. У вас есть много денег, но вложить их выгодно некуда. Что делать? Выводить их за рубеж – и отсюда вся безумная вакханалия в поведении наших олигархов в Ницце, Майами или где-то ещё. И дело не в том, что они не патриоты. Наоборот, они любят Россию. Как можно не любить страну, которую можно так грабить? К тому же государство было одним из основных каналов вывода денег за рубеж.

Но всё не вывезешь. И лишние деньги можно разворовать. В этом смысле коррупция – это часть политэкономии: не проблема, а способ решить проблему. Можно тратить на авантюрные проекты – Олимпиаду или экспансию, наезд на соседа. Тем более, что для российских олигархов в постсоветских странах есть интересная опция вложения средств – скупать действующие предприятия, энергетические мощности, политиков. Так происходит у России с Украиной.

А что такое Украина? Это Россия на минималках с меньшим количеством средств и ресурсов. Это те же проблемы, но умноженные в разы, и абсолютно не решаемые в рамках данной системы. В отличие от России, где тактическое решение все же можно найти. Российские олигархи влезли в это болото, исходя из сугубо прагматических соображений, с их деньгами можно было там легко всё покупать. За олигархами пришли чиновники, спецслужбы. Всё по классической формуле – коготок увяз, всей птичке пропасть.

– Есть ещё у российских элит и другая проблема – 2024 года, президентских выборов.

– Они её как бы решили – у нас появился стареющий несменяемый президент. В этом единственный смысл конституционных поправок. Но важно, что вопрос не в том, сколько проживёт Путин и насколько он здоров, а в том, что если уж раз встал вопрос о транзите власти, он уже никуда из голов не исчезнет. Его можно отложить на 2024-й, 2032-й, 2036-й, но осознание проблемы уже произошло, и все игроки начали готовиться к постпутинскому времени. И в этом смысле проблема поддержания баланса отношений для путинского окружения усложнилась чрезвычайно.

– Получается, что все проблемы сошлись в одной точке?

– Да, где-то в году 2021-м. И появляется соблазн разрубить гордиев узел одним ударом – с помощью маленькой победоносной войны. А дальше на желание влияет слабость разведки, проворовавшейся за долгое время, неадекватность людей, сидящих 20 лет у власти и не понимающих, как устроен мир. Перед глазами у них маячил позитивный опыт с Украиной в 2014 году. Но тогда кризис сопровождался распадом украинской государственности, а за восемь лет украинские элиты сумели добиться некоторой консолидации, похожей на российскую, созданную Путиным в нулевых. Только вместо нефтедолларов использовали западные кредиты, что в моменте не имеет большой разницы.