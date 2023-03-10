«Мы предлагаем освободить, они – уничтожить»

Фракция «Яблоко» в Мосгордуме внесла на рассмотрение проект амнистии по статьям о военной цензуре. Это статьи 207.3 – о «фейках об армии», 280.3 – о «дискредитации армии» и 284.2 – о «призывах к санкциям против России». Мы предлагаем, чтобы Московская городская дума, а следом за ней и Госдума приняли наш законопроект, который предлагает освободить людей, отбывающих наказание или находящихся под следствием по вышеуказанным статьям. Чтобы с них сняли все обвинения и выпустили на свободу.

Декриминализация этих статей тоже правильное и нужное дело, но пока речь идет только об амнистии – чтобы люди наконец-то вышли из тюрем. Декриминализация – следующий шаг. Ее необходимо провести, поскольку нарушения по этим статьям не представляют никакой общественной опасности – ни для страны, ни для общества, ни для власти, ни для кого. Это просто выражение личного мнения.

Амнистии в России не было уже около восьми лет (последняя состоялась в 2015 году в честь 70-летия Победы – Ред.), хотя поводов для нее было великое множество: даты, события и т.д. Нашу инициативу мы приурочили как раз к годовщине принятия этих законов. Почему амнистия так долго не проводилась? Да потому, что государство сейчас не милосердное, а репрессивное. И к сожалению, ему больше нравится сажать людей в тюрьмы, нежели отпускать их на свободу. Увы, такой сейчас период в развитии страны.

У нас сложилась вполне себе авторитарная политическая система и есть огромное количество людей, которые занимаются именно тем, что лишают людей свободы. И они постоянно поднимают ставки. Им нужны показатели, которые нужно предъявлять начальству. Это машина, и ее очень трудно остановить. Но мы пытаемся! Амнистия сейчас – один из немногих реальных инструментов для освобождения людей. Мы очень надеемся, что милосердие окажется выше политических расхождений и наши коллеги по Мосгордуме, а вслед за ними депутаты Госдумы поддержат проект амнистии.

Почти одновременно с выдвижением нашей инициативы об амнистии депутат Госдумы Николай Новичков (СРЗП, ранее предлагал признать Ивана Урганта иноагентом. – Ред.) обратился в Минюст с предложением ликвидировать партию «Яблоко» из-за ее антивоенной риторики. Комментировать это я не буду, поскольку комментировать совершенно нечего. На нас пишут очень много доносов, и реагировать на каждый не представляется возможным. Есть, правда, один важный момент: мы предлагаем освободить людей, а они предлагают уничтожить «Яблоко». Вот и вся разница между нашими партиями.