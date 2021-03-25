«Двурукий Янус» Михаила Соловова

Это только кажется, что современных чиновников можно легко перепутать между собой – настолько они серая масса. Всплывают иногда среди них и такие «вундеркинды», о которых сразу хочется написать – то ли руководство о том, как стать успешным, не имея особых принципов, то ли многотомные дела о банальной коррупции. С одним из таких «героев», Солововым Михаилом, чиновником правительства Москвы, стоит познакомиться поближе.

Как следует из официальной биографии, свою чиновничью карьеру Михаил Соловов начал в 2005 году рядовым клерком в управлении городского хозяйства Москвы. А уже через два года, имея лишь строительное образование, 27-летний Соловов руководил уже целым управлением Департамента градостроительной политики и развития всей Москвы. Впрочем, такой оглушительный карьерный прыжок слишком уж вызывающе бросался в глаза. В итоге Соловова ссылают на гораздо менее хлебную и незаметную должность мэрского помощника, занимающегося чисто технической организацией различных совещаний.

Но и этот вынужденный «простой» для него закончился достаточно быстро. В качестве компенсации за терпение нашему герою отдают весь Троицкий административный округ – в 2013-2014 годах он активно руководил там местным управлением строительного контроля. Прежде всего – курировал борьбу с незаконным строительством. ТАО это конечно не вся Москва, но зато тут можно чувствовать себя хозяином.

Наследие после себя в округе Соловов оставил внушительное. До сих пор не могут расхлебать. То тут, то там по району всплывают самые вопиющие нарушения при строительстве, – такие, что диву даешься, как при таких обстоятельствах можно давать разрешения на ввод в эксплуатацию! Например, в одном из жилых зданий из-за неправильного проекта подвал постоянно топит фекалиями, в чем жители прямо обвиняют застройщика и Михаила Соловова, подписавшего ему разрешение.

Впрочем, о том, что работал и работает Михаил Соловов всегда с размахом и явным прицелом на максимальный профит, говорят многие…

Если ознакомиться с функционалом чиновника на официальном сайте, то можно узнать, что тот координирует «деятельность по пресечению правонарушений при осуществлении незаконных работ». Проще говоря, следить и наказывать за самовольное строительство – прямая обязанность и служебный долг Михаила Соловова, который с 2014 года занимает пост зампредседателя Комитета государственного стройнадзора всей столицы.