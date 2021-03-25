«Двурукий Янус» Михаила Соловова
Как чиновникам на Руси жить хорошо, или как одной рукой бороться, а другой поощрять
Это только кажется, что современных чиновников можно легко перепутать между собой – настолько они серая масса. Всплывают иногда среди них и такие «вундеркинды», о которых сразу хочется написать – то ли руководство о том, как стать успешным, не имея особых принципов, то ли многотомные дела о банальной коррупции. С одним из таких «героев», Солововым Михаилом, чиновником правительства Москвы, стоит познакомиться поближе.
Как следует из официальной биографии, свою чиновничью карьеру Михаил Соловов начал в 2005 году рядовым клерком в управлении городского хозяйства Москвы. А уже через два года, имея лишь строительное образование, 27-летний Соловов руководил уже целым управлением Департамента градостроительной политики и развития всей Москвы. Впрочем, такой оглушительный карьерный прыжок слишком уж вызывающе бросался в глаза. В итоге Соловова ссылают на гораздо менее хлебную и незаметную должность мэрского помощника, занимающегося чисто технической организацией различных совещаний.
Но и этот вынужденный «простой» для него закончился достаточно быстро. В качестве компенсации за терпение нашему герою отдают весь Троицкий административный округ – в 2013-2014 годах он активно руководил там местным управлением строительного контроля. Прежде всего – курировал борьбу с незаконным строительством. ТАО это конечно не вся Москва, но зато тут можно чувствовать себя хозяином.
Наследие после себя в округе Соловов оставил внушительное. До сих пор не могут расхлебать. То тут, то там по району всплывают самые вопиющие нарушения при строительстве, – такие, что диву даешься, как при таких обстоятельствах можно давать разрешения на ввод в эксплуатацию! Например, в одном из жилых зданий из-за неправильного проекта подвал постоянно топит фекалиями, в чем жители прямо обвиняют застройщика и Михаила Соловова, подписавшего ему разрешение.
Впрочем, о том, что работал и работает Михаил Соловов всегда с размахом и явным прицелом на максимальный профит, говорят многие…
Если ознакомиться с функционалом чиновника на официальном сайте, то можно узнать, что тот координирует «деятельность по пресечению правонарушений при осуществлении незаконных работ». Проще говоря, следить и наказывать за самовольное строительство – прямая обязанность и служебный долг Михаила Соловова, который с 2014 года занимает пост зампредседателя Комитета государственного стройнадзора всей столицы.
Но вот тут-то и возникает интересная коллизия. Если одной рукой Михаил Владимирович гневно пресекает самострой, то другой, судя по всему, легко подписывает.
А почему нет, если контора ему известная, да и, более того, почти родная…
Речь идет о некоем ООО «ВТА Ресурс», функционирующем еще с 90-х. В чиновничьих кругах модно переписывать все свои активы на детей, жен, сестер и матерей. Среди учредителей «ВТА Ресурса» значится Татьяна Соловова (она же в девичестве - Васинева), жена нашего героя Михаила Соловова. В начале нулевых он там подрабатывал в отделе снабжения и даже значился замдиректора по координационным связям с муниципальными и государственными учреждениями. О том, какие именно связи пришлось ему там налаживать и координировать, можно легко догадаться, зная, что основной вид деятельности этого ООО – аренда и управление собственным или арендуемым недвижимым имуществом.
После «ВТА Ресурса» Михаил Соловов и пошел по чиновничьей лестнице в столичной мэрии. Где в 2014-м году сел в теплое кресло замруководителя стройнадзора (как говорится, дорвался мишка до меда!) Что он там делал, что творил, об этом наверняка скажут компетентные органы, но один факт налицо – ООО «ВТА Ресурс» оказался в центре судебного разбирательства по делу о самовольной застройке. В октябре 2020 года в суд обратился департамент городского имущества Москвы, который потребовал от ООО «ВТА Ресурс» выплаты неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими деньгами. По мнению чиновников, на земельном участке на ул. Черневская, который использовался ответчиком, «без надлежащим образом оформленных земельных отношений» было построено помещение, признанное самовольной постройкой.
Но это еще не все. Уже год тянется разбирательство по другому иску департамента к «ВТА Ресурсу» – по поводу самовольных построек по адресу: Синельниковская, вл.4а, (общая площадь – 1,14 тыс. кв. метров) и освобождения незаконно занятого земельного участка. И вряд ли закончится разбирательство и в этом году. Сдается, что и это дело спустят на тормозах – пока интересант этой самовольной постройки сидит чуть ли не в соседнем здании (вот уже где точно можно сказать – «двуликий Янус», а точнее двурукий – одной рукой запрещал, другой подмахивал!)
С другим семейным предприятием Михаила Соловова история еще увлекательнее. ООО «СтройИнвестАктив», зарегистрированное в апреле 2020 года, на 50% принадлежит некоему Соловову Сергею (вероятно, младшему брату чиновника), вторые 50% – Григорию Товмасяну, больше все-таки специалисту по ресторанам с дискотеками (значится учредителем «Оскар-Клуб») и салонам красоты («Мирабель Бьюти хаус»). Основной вид деятельности этого «актива» по документам – инженерные изыскания, управление проектами строительства и – внимание! – выполнение строительного контроля и предоставление консультаций в этих областях.
При этом в штате компании – лишь один сотрудник, а юридический адрес полностью совпадает с местом регистрации гендиректора компании. Примечательно, что в 2016 году, когда Михаил Соловов уже занимал свою сегодняшнюю должность, учредитель «СтройИнвестАктива» Товмасян был объявлен победителем кадрового конкурса и номинирован на работу к нему же, в госстройнадзор, в «главную группу должностей, категория – руководители».
С другим семейным предприятием Михаила Соловова история еще увлекательнее. ООО «СтройИнвестАктив», зарегистрированное в апреле 2020 года, на 50% принадлежит некоему Соловову Сергею (вероятно, младшему брату чиновника), вторые 50% – Григорию Товмасяну, больше все-таки специалисту по ресторанам с дискотеками (значится учредителем «Оскар-Клуб») и салонам красоты («Мирабель Бьюти хаус»). Основной вид деятельности этого «актива» по документам – инженерные изыскания, управление проектами строительства и – внимание! – выполнение строительного контроля и предоставление консультаций в этих областях.
При этом в штате компании – лишь один сотрудник, а юридический адрес полностью совпадает с местом регистрации гендиректора компании. Примечательно, что в 2016 году, когда Михаил Соловов уже занимал свою сегодняшнюю должность, учредитель «СтройИнвестАктива» Товмасян был объявлен победителем кадрового конкурса и номинирован на работу к нему же, в госстройнадзор, в «главную группу должностей, категория – руководители».
Судя по всему, «консультации» дают неплохой доход. Из недвижимости у семьи чиновника – коттедж в Новой Москве (свыше 700 кв. метров), жилой дом на ул. Щибровская, два земельных участка общей площадью почти 5000 кв. метров... При этом по декларации за 2016 год (более свежих сведений в открытых источниках, увы, нет) чиновник получил всего 3,8 млн рублей (а жена – на порядок меньше), что явно диссонирует с активами госчиновника. Но можно только предположить, какие финансовые потоки остались за кадром, учитывая нуждающиеся в дополнительной проверке разговоры, будто Михаил Соловов не только постоянно отдыхает на Кипре, но и, по некоторым сведениям, владеет через подставных лиц там недвижимостью – домиком в городке Полис на первой береговой линии.
Впрочем, это уже объект внимания не прессы, а следственных органов и главного контрольного управления Москвы, призванных на борьбу с коррупцией среди госслужащих и радеющих за финансовую прозрачность госуправления.
Егор Перезшогин