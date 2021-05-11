Израиль запустил систему противоракетной обороны из-за атаки со стороны ХАМАСа

В израильском городе Ришон ле-Ционе в результате запуска ракет со стороны палестинского движения ХАМАС погибла одна женщина, а также ранены около восьми человек. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на израильские СМИ.

Одна из ракет попала в автобус, но все пассажиры успели спастись.

В ХАМАС утверждают, что в сторону Тель-Авива было запущено порядка 130 ракет. Над столицей работают системы противоракетной обороны.

עימותים בבאקה אל-גרבייה בין מתפרעים לשוטרים

(אורלי אלקלעי; צילום: עמאר אסדי) pic.twitter.com/39WuBynmu4 — כאן חדשות (@kann_news) May 11, 2021

Правительство Израиля пока не сообщило о масштабах атаки со стороны Палестинской автономии.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной началось с момента, когда в Восточном Иерусалиме начался процесс выселения мусульман из их домов.