Волков и Жданов: Протест получился всенародным

Директор Фонда борьбы с коррупцией* Иван Жданов анонсировал новые протестные акции в поддержку Алексея Навального.

Как пояснил Жданов «Дождю», прошедшие в минувшие выходные акции, несмотря на противодействие властей, в ФБК* считают даже более успешными, чем ожидалось изначально. Жданов отмечает, что на них вышли многие города, которые обычно не участвуют в подобных митингах. В качестве примера он приводит Красноярск.

Оценить общее число участников акций протеста он затрудняется, но уверен, что их больше 200 тысяч человек по всей стране. В интервью «Медузе» политтехнолог Навального Леонид Волков говорит, что склоняется ко численности акции в 300 тысяч человек, а, вероятно, и больше.

«Это реально всенародное движение, которое объединяет самых разных людей и претендует на большинство. Мы не диссиденты, мы не маргиналы, мы не боремся за два процента или даже за 20 процентов. Мы боремся за политическое большинство, и эти акции очень хорошо это показали», — оценивает митинги Волков.

*ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) объявлен российскими властями «иностранным агентом».