МИД РФ предложил команде Байдена продлить договор о сокращении вооружений на 5 лет

20 января Министерство иностранных дел России за несколько минут до вступления Джо Байдена в должность президента США предложил новой команде продлить договор о сокращении стратегических вооружений СНВ-3 на пять лет.

Об этом сообщает канал RTVi со ссылкой на официальное сообщение российского МИДа. Там назвали контрпродуктивной политику предыдущего президента.

«Рассчитываем, что новая Администрация США займет в диалоге с нами более конструктивную позицию и учтет все указанные выше моменты. Со своей стороны готовы к такой работе на принципах равноправия и взаимного учета интересов», — пишет дипломатическое ведомство.

В октябре американская сторона отказалась от продления договора СНВ-3. Его срок действия истекает 4 февраля текущего года. Подписан он был Дмитрием Медведевым в 2011 году.