В здание с Навальным пустили съемочную группу прокремлевского СМИ и адвокатов

Адвокатов Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева пустили в здание ОВД, где находится Алексей Навальный, сообщает журналист «Коммерсанта» Роман Дорофеев и подтверждает пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Однако последняя уточняет, что к самому политику его представителей все равно не пустили.

При этом с заднего входа в здание ОВД завели съемочную группу прокремлевского издания Life.ru, также подтверждают оба информанта. К отделению подъехал автозак для перевозки заключенных, однако на территорию не заехал, но и глушить мотор тоже не стал.

«По всем признакам суд будет сегодня, об этом сообщили Ольге Михайловой сотрудники полиции, но Навального она до сих пор не увидела», — отмечает в своем Twitter директор ФБК (признан «иностранным агентом») Иван Жданов.

«Под зданием УВД дежурят машины прокремлевских помоечных СМИ. Съемочную группу Life пропустили в здание с другого входа. Что-то явно готовится», — пишет Ярмыш.