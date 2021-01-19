Компания «СОГАЗ» не стала страховать поезд Владимира Путина при поездках по Северному Кавказу.

Договор страхования «поезда №1» кремлевское ФГБУ «Транспортный комбинат «Россия» заключило в конце декабря. Сумма контракта на 2021 год составила полмиллиона рублей. Зато в случае, если вагончик президента вдруг «не тронется», страховщики обязаны выплатить комбинату сумму до миллиарда (и выше).

Правда, как выяснил «Собеседник», это касается не всех ЧП. В список страховых случаев не вошли пожар, тайфун, саботаж, теракт и даже простая авария. Так что, если поезд вдруг пойдет под откос, плакали не только единороссы, но и бюджетные денежки.

Но самое интересное, что действие договора распространяется на всю Российскую Федерацию, кроме… Цитирую: «Чеченской Республики, Республики Дагестан, Северной Осетии, Ингушетии». Получается, если по всей России поезд Путина застрахован хотя бы от обычных поломок, то на Кавказе он не застрахован вообще ни от чего.

Но и это еще не все. Поскольку на носу у нас выборы в Думу и трансфер власти, в том же документе оговаривается, что из территории страхования исключаются зоны, где начались забастовки, народные волнения, гражданская война и, опять цитирую, «военные мероприятия».

Короче, непростой в Кремле ожидают для России год.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №02-2021 под заголовком «Путин в Чечне не застрахован от катастрофы».