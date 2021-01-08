Северная Корея взяла курс на сближение с внешним миром

Глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ходе съезда Трудовой партии Кореи заявил о необходимости налаживания внешних связей с другими странами мира.

«В докладе [Ким Чен Ына] говорится, что нам требуется всеобъемлющее расширение и развитие наших внешних связей», — передает его слова агентство Yonhap [цитата по «Интерфаксу»].

Во время своего выступления лидер Северной Кореи пояснил, что на такой шаг его вынуждают пойти, в том числе «сложившаяся ситуация и наступление нового времени». Про какую ситуацию шла речь, не уточняется, как не говорится ничего и о том, что за время наступило.

При этом агентство отдельно отмечает, что глава государства не уточнил, про какие страны он говорит и входят ли в их число Южная Корея или США.