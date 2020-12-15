Разгильдяйство или диверсия: кто обокрал "самолет Судного дня"

На аэродроме Таганрог-Южный обчистили «самолет Судного дня» – ИЛ-80, переоборудованный под воздушный командный пункт президента на случай ядерной войны.

Было похищено секретное оборудование: 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков. При этом на охрану периметра аэродрома Таганрогского научно-технического авиационного комплекса им. Бериева только в текущем году потратили 24 млн рублей.

– Это режимное предприятие, внутрь которого никто с улицы попасть не может, потому что там пропускная система, – рассказал «Собеседнику» независимый авиаэксперт Вадим Лукашевич. – Так что самолет скорее всего обнесла не какая-то иностранная разведка, а свои – кто-то из тех, кто имел доступ на территорию и знал, что в какой-то момент там никаких работ не будет и что на борту ценное оборудование.

Большой вопрос к аэродрому, к ВОХРу, ко всей системе охраны. Конечно, к каждому объекту внутри периметра дополнительную охрану не приставишь, но конкретно к этому самолету можно было бы.

Эксперт пояснил, что таганрогский авиакомплекс специализируется на переоборудовании самолетов в уникальные изделия.

– Мы сейчас говорим про ИЛ-80, который был сделан под командный пункт для Верховного главнокомандующего, но таганрогский авиакомплекс создает и системы дальнего локационного обнаружения, и аналог американских Авакс – они вообще напичканы донельзя самой сложной электроникой, – подчеркивает Лукашевич. – Там любую дверь открываешь – и напарываешься на государственные секреты. И сразу возникает вопрос: а что ФСБ делает? Если здесь, у тебя под носом, на режимном предприятии вскрывается самолет президента!

Вадим Лукашевич полагает, что хищение с «самолета Судного дня» – лишь одно из немногих ЧП на объектах, связанных с нацбезопасностью. Просто о нем стало известно.

– Разгильдяйство, цензурно выражаясь, прёт просто из всех щелей, дальше уже некуда. Если возможно вскрыть президентский командный пункт и стырить средства связи, которые сами по себе совершенно секретные, то что дальше?

Мне лично страшно от того, что это только верхушка айсберга. А что дальше, мы не видим. Но мы знаем, что периодически взрываются склады боеприпасов и происходят другие ЧП. То есть мы узнаём о том, что скрыть уже нельзя. Но это говорит о состоянии дел. И это удручает. А что происходит в других местах, можно только предполагать. И хорошие предположения в голову не идут.

Причем если все это воровство и коррупцию прикрыть, страна просто встанет! Потому что и то и другое уже стало системообразующим.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №48-2020 под заголовком «Разгильдяйство или диверсия: кто обокрал "самолет Судного дня"».