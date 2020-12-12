В США военный получил 2,5 года тюрьмы за фото с планом служебной поездки

41-летний старшина Военно-морской службы США Чарльз Бриггс получил реальный срок за переписку с партнершей, которая отказывалась верить, что он не сможет с ней говорить во время служебной поездки. Об этом рассказывает «Интерфакс» со ссылкой на издание Omaha World-Herald.

Для того, чтобы доказать возлюбленной, что таковы условия службы, он сфотографировал на телефон служебное письмо с планом поездки и отправил его девушке. Девушка при этом являлась гражданкой РФ.

Кроме того, было выявлено, что мужчина проводил один из отпусков в Сербии, а не в штате Небраска, как было заявлено, и скрыл сам факт общения с представителем другого государства.

Сам Бриггс признал себя виновным в разглашении тайной информации и иных инкриминируемых деяниях. Ему назначен 31 месяц тюремного заключения.

Следователь ВВС США аргументировал свою позицию тем, что спецслужбы РФ могли использовать отношения военнослужащего с россиянкой в своих целях.