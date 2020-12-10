За Путина готовы голосовать 55%. Среди молодежи его рейтинг за год упал в 2 раза

Электоральный рейтинг Владимира Путина сейчас составляет 39%, следует из опроса «Левада-Центра». Однако, многие россияне не знают, за кого им голосовать, и если не учитывать их, то президент набрал бы на выборах порядка 55% и одержал бы победу в первом туре.

Его конкурентами в глазах граждан остаются всё те же люди: лидер ЛДПР Владимир Жириновский набрал бы 9%, а председатель КПРФ Геннадий Зюганов немного опережает оппозиционного политика Алексея Навального — у обоих по 2%.

При этом согласно открытому вопросу о доверии политикам, Путина в этом контексте называют 32%, похожее значение было и до пандемии. На втором месте идет премьер Михаил Мишустин с 14%, на третьем Владимир Жириновский с 13%, а Навальный со своими 3% опережает экс-президента Дмитрия Медведева и мэра Москвы Сергея Собянина.

Как отмечают «Открытые медиа» со ссылкой на расширенные данные «Левады», с декабря 2019 года сильно изменилась возрастная картина людей, готовых голосовать за Путина. В возрастных группах 55+ и 25-39 показатель вовсе не изменился, оставшись на 51% и 30% соответственно, однако в возрастной группе 40-54 его рейтинг вырос с 31% до 39%, а вот среди молодежи (18-24 года), наоборот, резко упал почти вдвое с 36% до 20%.

Политолог Аббас Галлямов обращает внимание, что если раньше Путин пользовался успехом среди молодежи, когда выступал в образе борца с олигархами и америкоцентризмом, то теперь он растерял поддержку молодых людей, превратившись в «главного бюрократа страны, создателя и руководителя ненавистной системы, человека, который всеми силами защищает статус-кво и не позволяет надеяться ни на какие перемены». Он полагает, такая тенденция вскоре распространиться и на другие части общества.