Путин выступил за гармонизацию законов стран ОДКБ для борьбы с наркотрафиком

Владимир Путин заявил, что для борьбы с наркотрафиком, терроризмом и экстремизмом сейчас важно гармонизировать законодательства стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом сообщается на официальном сайте Кремля в обращении к участникам заседания Парламентской ассамблеи ОДКБ.

«В условиях нарастания таких общих для нас вызовов, как международный терроризм и экстремизм, незаконный оборот наркотиков и нелегальная миграция, большое значение придаем деятельности Парламентской ассамблеи по обеспечению своевременной ратификации принятых в рамках ОДКБ документов, по гармонизации национального законодательства в сфере безопасности», — говорится в обращении Путина.

Президент также отметил, что ключевым направлением межпарламентского сотрудничества является еще и выработка общих подходов в противостоянии угрозам, связанным с вмешательством во внутренние дела суверенных государств. Кроме того, по словам Путина, сейчас особенно остро стоит задача по координации усилий, нацеленных на борьбу с пандемией коронавируса.