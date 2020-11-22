Более 150 человек задержаны на акциях протеста в Минске

Как сообщает правозащитный центр «Вясна» на продолжающихся акциях протеста в Беларуси задержано не менее 150 человек. Список продолжает пополняться. Против демонстрантов начали применять спецсредства.

Еще с утра TUT.by сообщал о колоннах спецтехники, въехавших в Минск. Также акции протеста проходили в Гродно, Пинске, Боровлянах, Заславле, Новополоцке и Ляховичах. Акции солидарности прошли в Осло и Кельне.

В районе Юго-Запада силовикам не удалось разогнать протестующих. Демонстранты подняли руки вверх и начали скандировать: «Он вас кинет».

Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда ЦИК сообщил, что президентом страны снова стал Александр Лукашенко. Ведомство утверждает, что бессменный президент набрал более 80% голосов.