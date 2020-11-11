Нового главу ФАС называют "ставленником" друга Путина Юрия Ковальчука

Новый руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский связан с одним из крупнейших предпринимателем России Юрием Ковальчуком, которого также называют другом президента Владимира Путина, пишут «Открытые медиа». «Ставленником господина Ковальчука» Шаскольского называл ранее и «КоммерсантЪ».

С 2010 по 2019 годы Шаскольский проработал в ОАО «Петербургская сбытовая компания». До 2013 года он был первым заместителем гендиректора, а после этого генеральным директором. С 2005 до 2010 годы он работал в ОАО «Ленэнерго», связанной с «Петербургской сбытовой компанией». Оттуда в 2019 году он перешел на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга.

По данным издания, владельцем «Петербургской сбытовой компании» является ПАО «Интер РАО», которой с 2010 года руководит сын Юрия Ковальчука Борис Ковальчук.

Связи Шаскольского с Ковальчуками — информация для чиновников из Северной столицы известная, однако это не является предметом разговоров так как он вполне самостоятелен, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на источники. «То, что он близок к ним [Ковальчукам] ни для кого ни секрет. Но он не марионетка или исполнитель воли, он вполне самостоятельная фигура, принимает решения сам», — поясняет собеседник издания.

Напомним, что ранее стало известно, что Шаскольский сменить на посту главы ФАС Игоря Артемьева из «Яблока», который руководил ведомством последние 16 лет.