В Таиланде против требующих отставки премьер-министра применили водометы

В столице Таиланда Бангкоке полиция начала жесткий разгон протестующих, требующих реформы монархии в стране. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters.

Тысячи человек вышли в город и направились к зданию Большого королевского дворца. Однако они оказались заблокированы колонной автобусов и оградой из колючей проволоки. Часть демонстрантов смогли прорваться на площадь Санам-Луанг, но против них там же были применены водометы.

Ранее власти вводили ЧП в стране из-за протестов, но позже режим был снят. После этого премьер-министр Праюта Чан-Оча отказался уйти в отставку и протесты возобновились.