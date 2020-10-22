Игорь Крутой и Эмин Агаларов // Фото: Global Look Press

Снова ссора топ-продюсеров: на этот раз Крутого с Агаларовым. Втянут и Макс Фадеев
Фото: Официальный сайт ПБК ЦСКА, в статье: автора

ЦСКА нашел будущего героя?
Михаил Жванецкий // фото: Global Look Press

Андрей Бильжо: Жванецкий больше не хочет быть рядом с теми, кто врет с экрана
Николай Платошкин // Фото: скриншот с YouTube

"Чего боитесь? Заходите!": Платошкин жестко разнес Путина и вызвал его на встречу
В центре внимания
Фото в статье: соцсети
Рост не подкачал: Как водитель фудтрака стал символом протестов в Хабаровске
"Ефремову могут снизить срок и дать колонию-поселение": адвокат Захаровых
Юлия Галямина: Меня судят за мечту о лучшей жизни для моих сограждан

Новости дня

22 октября, четверг

[10:05]VTimes: Сечин предлагал Путину разрешить "Роснефти" торговать квотами на добычу
[09:14]На Камчатке вулканы Крымский и Безымянный выбросили 14 км пепла
[08:36]Папа за ЛГБТ, Иран и РФ против Трампа, генерал-мошенник. Главное к 22 октября

21 октября, среда

[17:59]ГД в первом чтении приняла проект, по которому ФОМС сможет сам себя контролировать
[17:20]40% организаций жалуются на недостаток рабочей силы из-за отъезда мигрантов
[16:38]Минздрав приступил к переводу МКБ-11 на русский язык
[15:57]Аузан заявил о новом пакте общества и власти: "Социал-демократия без демократии"
[15:31]Мигранты из стран ЕАЭС смогут рассчитывать на учет трудового стажа в России
[15:03]Никто не хочет быть мэром Магадана
[14:47]Запрет выражать мнение и изменение порядка выбора главы КС приняты во 2-м чтении
[14:23]В Питере зарегистрирован еще один фонд помощи пострадавшим от домашнего насилия
[14:01]Главный инфекционист Минздрава назвал перчаточный режим неэффективной мерой
[13:28]В Южной Корее возобновили вакцинацию от гриппа. Пять смертей с ней не связывают
[13:27]Тихановская обещает компенсировать все потери людей от репрессий Лукашенко
[12:50]За 10 лет московский бюджет удвоил свой доход до 2,6 трлн
[12:17]В Уфе мужчине диагностировали беременность. Он сообщил, что назовет сына Чарли
[11:46]Михаил Дегтярев заявил, что все деньги в стране "бюджетные"
[11:05]COVID-19 за сутки в РФ: 15 700 заболели, 10 952 выздоровели, 317 умерли
[11:01]Путин подарил Никите Михалкову на юбилей звание Героя Труда
[10:46]Доверие россиян к банкам достигло минимума
[10:28]Борис Титов предлагает снизить порог болезней, с которыми нельзя держать в СИЗО
[09:53]Минэкономики хочет вдвое урезать бюджет возобновляемых источников энергии
[09:45]Протоиерей Дмитрий Смирнов скончался после выздоровления от ковида
[09:05]МИД РФ не считает доклад ОЗХО по Навальному поводом для возбуждения дела
[08:42]Плата за задержания, мэр-линчиватель, стерилизация и доходы. Главное к 21 октября

20 октября, вторник

[22:01]Центр Гамалеи: Пиво и вино мешают выработке антител к коронавирусу
[21:24]На вертолете разбился директор резиденции Деда Мороза
[21:06]32,5 миллиарда рублей из дохода Абызова изъято в счет государства
[19:58]Оборот розничной торговли по сравнению с 2019 годом в РФ снизился на 4,8%
[19:24]Группа ДДТ выпустила клип к фильму о Елизавете Глинке
[18:49]Бастрыкин перенаправил сибирским следователям вопрос о деле Навального
[17:22]В Обь попало три тонны нефти
[16:27]Активистке из Барнаула угрожают подкинуть наркотики или "уработать"
[16:00]Кремль считает, что новые украинские базы в Черном море подорвут стабильность
[15:29]США не намерены допустить строительства "Северного потока-2" – санкции расширены
[15:14]Канал блогера, избившего в прямом эфире девушку, могут заблокировать
[15:00]Песков прокомментировал обвинения США про хакеров и про контрабанду "Аэрофлотом"
[14:29]Мизулинские поправки в Семейный кодекс не нашли одобрения в СПЧ и правительстве
[14:05]Россети устранили последствия аварии, оставившей Туву без электричества
[13:44]COVID-19 за сутки в России: 16 319 заболели, 9 704 выздоровели, 269 умерли

Душевая кабина, ванна или уголок: что удобнее и практичнее
Штраф 5 тысяч или бесплатные маски? // фото: Global Look Press
Где в Москве достать медицинские маски и перчатки бесплатно?
Фото: Global Look Press
Мама, я пошел… на работу! Как защитить права ребенка при его трудоустройстве
Рецепт: восхитительный сливово-сырный пирог для идеального осеннего настроения
Фото: depositphotos
Рецепт: тыквенное настроение на все случаи жизни
Фото: Global Look Press
Пастуший пирог и свинина с чили и ананасами: Сытные осенние ужины
Юрий Дудь // фото в статье: скриншот Youtube
Топ-10 скандалов Дудя: делёж ребенка, Соловьев-фанат и 15 см Ивлеевой
Фото в статье: пресс-служба СТС
Панини с курицей и куриный гирос: топ лучших рецептов домашнего фастфуда
Фото: Global Look Press
В Екатеринбурге против алиментов, а в Нижнем – против разведенок: что обсуждали в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Салат "Черепаха", штрудель с горбушей и отбивные: топ-3 жизнеутверждающих рецепта
sobesednik logo

Папа за ЛГБТ, Иран и РФ против Трампа, генерал-мошенник. Главное к 22 октября

Политика
08:36, 22 октября 2020

Папа за ЛГБТ, Иран и РФ против Трампа, генерал-мошенник. Главное к 22 октября
Папа Римский Франциск // Фото: Global Look Press
Папа Римский Франциск // Фото: Global Look Press

Папа Римский Франциск поддержал легализацию однополых браков

«Гомосексуалы имеют право на семью. Они дети Божьи. Нам нужны законы о гражданских союзах, чтобы таким образом защитить их прав»,

— приводит его слова ABC.

Ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили о задержании бывшего замглавы Росгвардии генерал-лейтенанта Сергея Милейко, которого обвиняют в мошенничестве: по версии следствия, пишет «КоммерсантЪ», его жена в 2012 году незаконно приобрела квартиру в доме для военнослужащих в Балашихе. Это стало результатом внутренней проверки ведомства.

Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия и Иран заполучили персональные данные американских граждан и уже начали рассылать им угрозы, чтобы помешать Дональду Трампу избраться на новый срок, передает Deutsch Welle. По его словам, Тегеран и Москва намерены использовать эти данные, чтобы «вносить сумятицу и сеять хаос». О возможности иностранного вмешательства в предстоящие выборы заявил также директор ФБР Крис Рэй.

Экипаж международной космической станции «Союз МС-16» совершил посадку в Казахстане.

В школах Санкт-Петербурга власти приняли решение продлить каникулы ещё на неделю, пишет «Дождь» со ссылкой на соцсети вице-губернатора Ирины Потехиной. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе: «Главное, чтобы каникулы школьники провели в кругу семьи, а не отправились в места большого скопления народа. И тогда мы выиграем у вируса дополнительное время — прерывая цепочки заражений», — сказала вице-мэр.

В Бразилии умер один из участников испытания вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. По данным СМИ, смерть произошла от осложнений, вызванных коронавирусом. При этом «Интерфакс» со ссылкой на Guardian пишет, что испытания после этого не были остановлены.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не участвует в конфликте в Нагорном Карабахе. При этом президент Армении утверждает, что это не так и страна-участница НАТО Турция причастна к войне. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что урегулирование конфликта путем переговоров на сегодняшний день невозможно. Он призвал армян вступать в армию: 

«Я хочу констатировать, что мы должны осознать — вопрос Карабаха на данном этапе и начиная с этого этапа не имеет дипломатического решения на долгое время», — пояснил он.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Турция #Нагорный Карабах #Армения #НАТО #Иран #Вакцина от коронавируса

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Игорь Сечин // Фото: Global Look Press

Политика

VTimes: Сечин предлагал Путину разрешить "Роснефти" торговать квотами на добычу
Папа Римский Франциск // Фото: Global Look Press

Политика

Папа за ЛГБТ, Иран и РФ против Трампа, генерал-мошенник. Главное к 22 октября
Фото: Global Look Press

Политика

Фантазии в стиле Медведева: За бесплатные лекарствав в России придется платить
Политика
Фантазии в стиле Медведева: За бесплатные лекарствав в России придется платить
Валерий Соловей назвал имена людей, желающих перенять "власть Путина"
Воробьев потратит 50 млн, чтобы узнать мнение о себе. Хотя это известно и бесплатно
Многоходовочка: СМИ прогнозируют Дмитрию Медведеву неожиданную должность
Общество
Маргарита Мурахтаева, дочь Ирины Славиной: Жизнь – это все, что мама могла дать городу
"Мишустин – ложная мишень": политолог о преемниках Путина
"Похоже на цензуру": Клишас и Крашенинников хотят закрыть рот судьям
Эксперт: Данные работающих на удаленке скоро окажутся на черном рынке
Колумнисты
Ролдугин Олег

Ролдугин
Олег

журналист

И эта дилемма не только ведь Карабаха касается. Такой же «карабах» у Путина во всем. Борьба с коррупцией? А как же друзья! Друзей президент, как всегда говорил, не бросает. Для обычного человека это, естественно, хорошо. А вот для главы государства, наверно, не очень

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Истинная мерзость заключается не только в убийстве – она в том, чтобы пользоваться всеми благами цивилизации, стремиться сбежать именно в эту цивилизацию, устроиться там хоть на стройку – и убивать за то самое, что сделало эту цивилизацию такой удобной для жизни. Есть тут некое противоречие, некое, что ли, несоответствие

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Следуя логике последних дней, вслед за Алексеем Навальным и обитателями дна Тихого океана великолукские школьники сделали что-то не так сами, по собственной инициативе. Возможно также, что родители забыли положить им в портфели рафаэлки

Культура и ТВ
Тесты на патриотизм: желающим работать в МХАТе Горького предлагают лекции Дугина
Светлана Ходченкова снялась в комедии о пластической операции на груди
"Жуткое попадание": Стоянов вырезал из шоу сюжет с Михаилом Ефремовым
Актриса Александра Ребенок заявила о домогательствах известного режиссера
Шоу-бизнес
"Срочно развод!": Навке посоветовали бросить Пескова
"Беремяшка": Нюша снова засветила животик и спровоцировала новые слухи о беременности
"Разорву всех, кто тронет меня!": Распутина ответила Шнуру о боях в грязи
Ляна Фридман рассказала, почему Борис Моисеев отказался от помощи Пугачевой

Здоровье
Малыши до пяти лет почти не заражаются COVID-19 от взрослых
Через годы после инфарктов молодые женщины умирают чаще мужчин
Врачи: Ношение перчаток увеличивает риск заражения коронавирусом
Стала известая новая опасность татуировок для здоровья
Туризм
Что ждет туристов в "ковидной" Турции в 2020 году: честный репортаж из Антальи
С 1 октября авиакомпании взвинтят цены на провоз багажа
Улетное настроение: россиянам разрешили отдыхать в Египте, ОАЭ и на Мальдивах
"Закроют Турцию, откроют Египет": туроператоры остановили продажи горящих туров в Анталью
Авто
Новые правила оформления ОСАГО: учтут детей, кредиты и даже цвет авто
Адвокат объяснил, что делать, если вас штрафуют за багажник на крыше
Лидер Движения автомобилистов выступил за отмену ОСАГО из-за мизерных выплат
"Зоны регулируемой стоянки" в Москве – ещё один капкан и разводка автовладельцев
Недвижимость
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Свежий номер
Фото: Global Look Press
Лауреат Нобелевки Лех Валенса оценил шансы Навального, Путина и Трампа на премию мира в 2021 году
Полина на конкурсе // фото в статье: соцсети
Кони, шоколад, недвижимость: Дочь "повара Путина" выстроила бизнес-империю
Фото: Global Look Press
Можно ли критиковать власть в России и что за это бывает: 5 примеров из реальной жизни
Владимир Путин с экс-супругой Людмилой // Фото: Global Look Press
Любимые женщины Путина – тайные и явные: мама, дочки, Кабаева и многие другие
фото: Global Look Press, коллаж: Sobesednik.ru
Крыша для олигарха и общая родня: как связаны Самвел Карапетян и Владимир Колокольцев
Фото: пресс-служба канала НТВ
Глеб Глинка:
Фильм "Доктор Лиза" – это попытка вернуть её к жизни
Global Look Press
Маша Распутина:
"Хватит заниматься ерундой, особенно в шоу-бизнесе!"
Светлана Капанина // Фото: Антон Абрамов
Светлана Капанина:
Мы не должны летать только на чужих самолетах. Это не наша фишка
Александр Молочников // фото в статье: Global Look Press
Александр Молочников:
Мы и за себя вступиться не можем. Что уж говорить о Белоруссии
Виктор Добронравов // фото: Global Look Press; в статье: соцсети
Виктор Добронравов:
Не расстроюсь, если дочки не станут актрисами
Фото: архив Дмитрия Корепина
"Это победа Дорониной": актер МХАТ отсудил у театра 380 тысяч рублей
Фото: Global Look Press
"Говоришь про меня гадости!": взбешенный Киркоров поскандалил с Сафроновым
Фото: Global Look Press
Маша Распутина уже 27 раз стала бабушкой: "пасынок" певицы открыл семейные тайны
Стоп-кадры: YouTube
Внучке Гурченко закрыли доступ в клуб, где у нее произошла драка с Ларой Фрост
Фото из Instagram Лопыревой
Малахов сглазил Лопыреву: шоу-бизнес обсуждает развод модели с "мужем-голодранцем"
Фото в статье: соцсети
Прописали по матушке: жительница Екатеринбурга лишила себя отчества
Монологи о шансоне. Часть 10: Ксения Стриж
Северный Речной вокзал // Фото: АГН "Москва"
Вокзал для двоих
Фото из личного архива
Монологи о шансоне. Часть 9: Александр Маршал
Фото: depositphotos
Отпраздновали и... немедленно выпили: забайкальские "трезвенники" дружат селами
^