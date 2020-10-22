Папа за ЛГБТ, Иран и РФ против Трампа, генерал-мошенник. Главное к 22 октября

Папа Римский Франциск поддержал легализацию однополых браков:

«Гомосексуалы имеют право на семью. Они дети Божьи. Нам нужны законы о гражданских союзах, чтобы таким образом защитить их прав»,

— приводит его слова ABC.

Ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили о задержании бывшего замглавы Росгвардии генерал-лейтенанта Сергея Милейко, которого обвиняют в мошенничестве: по версии следствия, пишет «КоммерсантЪ», его жена в 2012 году незаконно приобрела квартиру в доме для военнослужащих в Балашихе. Это стало результатом внутренней проверки ведомства.

Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия и Иран заполучили персональные данные американских граждан и уже начали рассылать им угрозы, чтобы помешать Дональду Трампу избраться на новый срок, передает Deutsch Welle. По его словам, Тегеран и Москва намерены использовать эти данные, чтобы «вносить сумятицу и сеять хаос». О возможности иностранного вмешательства в предстоящие выборы заявил также директор ФБР Крис Рэй.

Экипаж международной космической станции «Союз МС-16» совершил посадку в Казахстане.

В школах Санкт-Петербурга власти приняли решение продлить каникулы ещё на неделю, пишет «Дождь» со ссылкой на соцсети вице-губернатора Ирины Потехиной. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе: «Главное, чтобы каникулы школьники провели в кругу семьи, а не отправились в места большого скопления народа. И тогда мы выиграем у вируса дополнительное время — прерывая цепочки заражений», — сказала вице-мэр.

В Бразилии умер один из участников испытания вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. По данным СМИ, смерть произошла от осложнений, вызванных коронавирусом. При этом «Интерфакс» со ссылкой на Guardian пишет, что испытания после этого не были остановлены.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не участвует в конфликте в Нагорном Карабахе. При этом президент Армении утверждает, что это не так и страна-участница НАТО Турция причастна к войне. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что урегулирование конфликта путем переговоров на сегодняшний день невозможно. Он призвал армян вступать в армию: