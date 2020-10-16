Заместителем главы Роспотребнадзора в Чечне стал брат Кадырова

Чеченское телевидение рассказало о назначении Висита Кадырова заместителем главы Роспотребнадзора в республике. Об этом пишет «Настоящее время». Сообщается, что Висита — приемный брат главы республики Рамзана Кадырова.

«Висита Кадыров исключительно образованный и компетентный специалист, который на протяжении многих лет ответственно выполняет поручения главы Чечни», — заявил председатель местного правительства Муслим Хучиев.

Известно, что назначенному руководителю 31 год и до этого он с 2013 года работал помощником Рамзана Кадырова.

Висита Кадыров был усыновлен матерью Рамзана Кадырова Аймани Кадыровой в 2006 году. До усыновлением его звали Виктором Пигановым.

Отмечается, что многие родственники Кадырова имеют руководящие должности во власти Чечни.