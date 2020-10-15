Китайский лидер призвал корпус морской пехоты готовиться к войне

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обратился к служащим корпуса морской пехоты Народно-освободительной армии КНР с призывом готовиться к войне. С кем намерен воевать Китай, он не сказал.

«Необходимо сосредоточить все мысли и силы на подготовке к войне, обеспечении состояния повышенной боевой готовности», — приводит его слова «КоммерсантЪ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Также Си Цзиньпин отметил необходимость проявлять упорство в выполнении учебных заданий и повышать уровень подготовки войск, так как морпехи корпуса представляют собой элитное подразделение армии Китая.

При этом издание обращает внимание, что китайский лидер, выступая в Генассамблее в ООН говорил, что КНР не планирует ни с кем вести ни холодную, ни горячую войну.