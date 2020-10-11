В Минске задержали сотрудницу ООН. Её поместили в ИВС на Окрестина

Накануне в Беларуси была задержана Анора Лангар, которая является специалистом по коммуникации представительства Организации Объединенных Наций (ООН) в Республике. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на главу экоорганизации «Багна» Константина Чикалова. В своем Facebook он также сообщил об обыске в её квартире и визите силовиков к её отцу.

«В сопровождении сотрудника офиса, отца Аноры и милиционеров в штатском она была доставлена в Первомайское РУВД Минска. Как стало известно, через час в квартире по месту жительства был произведен обыск (возможно осмотр, это еще уточняется), в результате которого ничего не изъяли, — рассказывает он. — Сейчас она осталась в ИВС на Окрестина».

Сотрудники силовых ведомств в штатском прибыли накануне на дачу её отца в 30 километрах от столицы и потребовали от Лангар проследовать с ними, но так как у них не было повестки, она отказалась. Вскоре туда приехал представитель офиса ООН и они решили отправиться в отделение.

Отмечается, что в СИЗО передачу от близких Лангар передавать отказались.