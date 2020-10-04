Светлана Алексиевич опасается, что её могут не впустить обратно в Беларусь

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, которая также является членом президиума Координационного совета оппозиции, призвала западные страны усилить санкции против белорусских властей. Она сказала, что не намерена эмигрировать, но допустила, что в Беларусь её не впустят.

Как пишет TUT.BY со ссылкой на зарубежные СМИ, она сейчас находится в итальянском городе Таормина на фестивале Taormina Book, где ей была вручена награда за литературные достижения. Она намерена посетить ещё один книжный фестиваль на Сицилии, а также врача в Берлине, после чего вернуться домой в Минск.

При этом в Беларуси Алексиевич не чувствует себя в безопасности: «Власть уже предпринимала попытку арестовать меня. И она бы рано или поздно это сделала. Это безумное состояние, когда ты понимаешь, что тебя могут арестовать». Она уверена, что белорусские власти заслуживают более жестких санкций, но допустила существование неформальных договоренностей между ЕС и Кремля, из которых следует: «Беларусь — это зона интересов России».

«Я смотрю в лицо сегодняшней молодежи, которой много на маршах свободы, и вспоминаю девяностые годы. Тогда на площади выходили мы, и кричали "Свободу! Свободу!". Но мы не знали, что это такое. У нас было только книжное, романтическое представление о свободе.

Мы думали, что свобода где-то там за углом, но потом осознали, что путь к свободе долгий и трудный. Мы этого пути не проходили. За углом мы обнаружили только экономическую разруху и варварство, готовое высунуть голову в любой момент», — рассказала она о своем видении белорусских протестов.