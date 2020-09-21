Ливийские террористы пытаются сохранить контроль над денежными потоками от экспорта нефти

Боевики Правительства национального согласия (ПНС) Ливии намерены сохранить контроль над деньгами, поступающими в страну от продажи углеводородов. Самопровозглашенная триполитанская власть боится политических перемен в стране и старается не потерять прибыль от «черного золота».

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар 18 сентября анонсировал документ, регламентирующий старт добычи нефти в североафриканской стране и распределение средств от ее продаж между всеми регионами. Соглашение не устраивает бандитов ПНС, представляющих террористическую организацию «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ по решению суда). Триполитанский режим годами грабил ливийский народ. Недавно дирекция Центрального банка (ЦБ) Ливии заявила, что не принимает условий анонсированного Хафтаром документа.

Последние девять лет ЦБ Ливии возглавляет Саддик аль-Кабир. Он является членом группировки «Братья-мусульмане». За это время он успел нанести непоправимый урон государству, расхищая бюджетные средства. Украденные деньги шли на оплату турецкого оружия, услуг наемников из Сирии и зарплат террористам из местных группировок.

Действия ливийского ЦБ не были направлены на рост благосостояния страны. Теперь ПНС пытается любыми способами саботировать исполнение соглашения, по которому деньги от продажи углеводородов должны справедливо распределяться между всеми областями. Мухаммад Сован, председатель партии «Справедливость и строительство», также выступил против соглашения о возобновлении нефтедобычи в Ливии. Это движение по сути является филиалом «Братьев-мусульман» в Ливии. Такой шаг показывает, что триполитанские террористы пойдут на все ради недопущения опасных для себя политических изменений в стране.

Ахмад аль-Мисмари (генерал-майор, официальный представитель Ливийской национальной армии) в своем последнем заявлении объяснил критическую необходимость возобновления добычи углеводородов в стране. По его мнению, именно это позволит республике и ее народу выбраться из кризиса. Ливия обладает солидными запасами газа и нефти, реализация которых позволит решить многие проблемы, накопившиеся за годы внутреннего конфликта. Мисмари уверен, что бандформирования ПНС (особенно из Мисураты) будут мешать осуществлению анонсированных планов.

«Братья-мусульмане» руководят действиям боевиков в Мисурате посредством министра внутренних дел ПНС Фатхи Башаги – террориста из окружения Сарраджа. Он также против реализации соглашения о добыче нефти.

Документ о возобновлении нефтедобычи и продаже углеводородов за рубеж было подписано по итогам масштабных внутренних переговоров, в которых приняли участие старейшины племен, шейхи и представители всех регионов страны. В работе также участвовал вице-премьер ПНС Ахмед Майтыг. Мисмари в интервью телеканалу AlHadath от 19 сентября заявил, что накануне в Сирте планировалось заседание Комиссии, созданной для разрешения спорных вопросов. Майтыг должен был присутствовать на ней, но не явился, поскольку террористические бандформирования атаковали его дом в Мисурате с целью срыва диалога сторон.

«Сейчас даже идет стрельба у дома Майтыга в Мисурате. Саррадж сейчас на распутье - ему либо идти вместе с Башагой, либо идти на мировую с Майтыгом. Не забывайте, что есть много государств, желающих продлить ливийский конфликт. Я вам говорю абсолютно искренне - Саррадж стоит на распутье, и ему либо идти с Башагой и его группировками, либо с Майтыгом. Майтыг же сейчас подвергается сильному давлению, давлению со стороны группировок. Он живет в Мисурате, а это город преступных группировок», — заявил спикер ЛНА.

Провокации и давление со стороны террористов не помешали возобновлению нефтедобычи в Ливии. Национальная нефтяная компания Ливии 19 сентября сняла форс-мажорный статус с месторождений. Это говорит о том, что скоро в ливийских портах начнутся первые отгрузки «черного золота» после затянувшейся вынужденной паузы