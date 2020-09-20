"Долой феодализм, да здравствует народ": В Таиланде митингуют против короля

В Бангкоке прошла крупная акция протеста против действующих властей Таиланда. Митинги прошли в кампусе университета Таммасат, а главной движущей силой на нем стали студенты, которые не только требуют отставки правительства во главе с премьер-министром Праютом Чан-очей, который пришел к власти в результате военного переворота, но и пересмотра роли короля.

«Долой феодализм, да здравствует народ», — скандировали митингующие. «Я надеюсь, что люди, находящиеся у власти, осознают важность людей. Мы боремся за то, чтобы поставить монархию на нужное место, а не за ее искоренение», — передает «Би-би-си» слова одного из организаторов акции со ссылкой на Reuters. При этом за критику в адрес короля в стране предусмотрены длительные тюремные заключения.

По словам местных властей, протестующих было порядка 15 тысяч человек, а сами они говорят, что собралось не меньше 50 тысяч человек. Некоторые считают, что митинг стал наиболее крупным с 2014 года, когда Прают захватил власть. Акция прошла недалеко от большого дворца, который используют для проведения королевских церемоний.

Суть протеста главным образом заключается в том, что весной судом была распущена демократическая партия «Вперед в будущее», которая в прошлом году заняла третье место на парламентских выборах, и которая пользовалась большой популярностью среди молодых избирателей. Также в июне пропал без вести продемократический активист Ванчалеарм Сацаксит, что также послужило началом новой волны протестов.

Протестующие настаивают, что «Таиланд принадлежит народу», а священный статус короля нужно демократизировать. Также на плакатах требуют отмены запрета на аборты для женщин.