США и ЕС объявят о санкциях на следующей неделе. Беларусь грозится ответить

Европейский союз, США и Канада к середине следующей недели намерены выступить со скоординированным заявлением по вопросу введения санкций против режима Александра Лукашенко, сообщает Sputnik со ссылкой на заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджа Кента.

«Мы рассчитываем выступить со скоординированным заявлением, и мы посмотрим, получится ли у нас сделать это в начале или середине следующей недели», — сказал он.

В свою очередь, глава белорусского МИДа Владимир Макей обещает симметрично ответить на это. По его словам, Республика уже подготовила соответствующие списки для введения, в том числе индивидуальных санкций против представителей европейских структур, который будет пущен в ход после заявлений со стороны ЕС.

Также РИА Новости пишут, что Макей в ответ на международные санкции обещает прибегнуть к «совершенно радикальным мерам»: «Мы можем пересмотреть свое участие в различных инициативах, организациях, деятельность которых без Беларуси будет лишена смысла», — говорит он. Какие именно международные организации не смогут существовать без участия в них Беларуси, глава МИД не сказал.