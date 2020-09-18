Из-за мер по сдерживанию коронавируса Трамп стал менее популярен, чем Путин

Опрос центра Pew Research показал, что лишь 16% респондентов из разных стран уверены, что Трамп «поступает правильно в международной политике». Это, в свою очередь, означет, что его действия одобряют меньше, чем политику Владимира Путина (23%) и Си Цзиньпиня (19%), отмечает «Век».

Такое падение рейтинга американского президента социологи связывают с общим недовольством, которое вызвали меры по сдерживанию коронавируса, предпринятые руковоством Штатов. Так, только 34% опрошенных в 13 странах по всему миру положительно оценивают США в данный исторический момент.

Кроме того, меры по борьбе с пандемией в Америке неправильными считают 53% респондентов, еще 31% думают, что они были попросту недостаточными, и лишь 15% опрошенных верят, что США проделали хорошую работу.

В опросе участие принимали жители Канады, Бельгии, Дании, Франции, ФРГ, Италии, Нидерландов, Испании, Швеции, Великобритании, Австралии, Японии и Южной Кореи.